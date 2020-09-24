暢順呼吸 帶動身體 李暉教養生功 內在和順

養生功——李暉說「外練筋骨皮，內練一口氣」。若想養生，練武時除注重動作形體上的美觀，也不要忽略行拳時身體內在和順的感覺。（林若勤攝）

【明報專訊】隨着健身中心等運動場所重開，市民做運動有更多選擇。除瑜伽、普拉提和HIIT等外國傳來的運動，練習中國的太極拳也有養生、強身健體功效，而且老幼咸宜。通曉太極、長拳及各種養生功法的香港前武術代表李暉表示，太極拳不單是競賽套路項目，行雲流水、瀟灑萬分的動作亦具養生功效。

李暉自1997年起，跟隨張廣德等內地武術名師學習導引養生功。她表示太極拳雖可用作技擊，但「好功夫」的定義不一定是「打得」，如練習者以強身健體、養生為目的，其定義便是精準地掌握動作，令全身裏外得到充分運動。

太極拳的訓練內容是「外練筋骨皮，內練一口氣」，肌肉、筋腱和心肺等內臟功能同樣重要。一般年輕練習者會過分注重動作的美觀，忽略行拳時身體內在和順的感覺。李暉自言隨着年長而體力下降後，更注重利用身體的內在力量去協調肌肉和關節，例如利用暢順的呼吸節奏，帶動身體完成每個動作。這樣練習不但更有助輕鬆發揮，亦對身體有益處。

出汗但不氣喘

內功深厚的武術家，會清晰了解動作的內在原理，不用過度花費氣力，練拳後身體會出汗但不會氣喘。李暉提醒初學者練拳時千萬不要閉氣，而長時間練習至上氣不接下氣，亦會令身體勞損。她憶述當年做運動員時，曾因過度練習而虛耗體力，令身體變得虛弱、容易感冒；退役後掌握養生之道，身體較年輕時更壯健。她補充，無論是太極拳或養生功，均講究身體的內在感覺。除了善用呼吸外，身體各部分的活動次序亦十分重要。

雙腿發力助血氣運行

李暉以太極拳的基本動作「起式」為例。外觀上，起式是站好後把雙手提起來，很多初學者片面地理解為「純粹把雙手提升至胸口」，其實過程中整個身體也要參與。首先，身體要站立筆直，頭頂至腳板要成一垂直線；提手時要雙腿輕輕蹬地，產生一股反作用力，經由上半身、肩膀傳送至手臂，令手臂順勢被提起。她解釋這種「力從地起」的運作，可讓身體各部分參與運動和舒展，有助血氣運行至全身。另外，借助雙腿蹬地發力亦可避免單靠手臂肌肉力量，以減少勞損和痠痛。她提醒，練拳時速度要緩慢、精細，逐步感覺全身關節都在參與，才可達至養生目的。

「適」力以赴 細味過程

太極拳門類甚多，有人說陳式較剛猛、吳式較陰柔，應該如何選擇？李暉說在歷史中，發展出陳、楊、武、吳、孫、趙堡等家派。香港流行吳家太極，原因之一是吳家的家族傳人在本港生活。李暉認為選哪一家派來學習也是隨緣，視乎有機會接觸哪家的師傅。例如屋企附近的社區中心有導師教授楊式，若時間適合的話便可嘗試學習。另外，亦可留意自己的個性和身體狀態。陳式較注重發勁，適合較外向、喜愛展現力量的人；吳式動作精細緊湊、發力動作隱藏，可能較適合內向的人。

李暉亦提醒長者要「適」力以赴，避免馬步蹲得太低或太多跳躍動作，令雙腿承受太大壓力。不要心急在短時間內求大進步，細味過程才可享受其中；慢慢查考自己動作的錯誤與不足，逐步調整也是一種趣味。她說練套路要循序漸進，一式緊接一式；如果太心急，每式「趕收工」草草了事，都會削減運動效能。

■李暉

19歲開始習武，曾獲殊榮包括：2001年大阪東亞運動會太極拳金牌；2002年釜山亞運會太極全能銀牌；1999年、2001年世界武術錦標賽太極劍冠軍

文：呂瑋宗

編輯：蔡曉彤

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