【明報專訊】「想透過太極拳養生，不止單單學習其招式，而是要明白背後的思想。」李暉說若想透過練武提升健康，首先要明白平衡的道理。太極本身是一套思想，打比說如過度開採地球資源、砍伐樹木，會影響生態平衡；又例如食量過多或偏食，也會導致營養不均而影響健康。她說練武之人不一定健康，就算是專業武術選手，若生活不平衡，常飲酒、夜瞓、過分急躁也會令身體疲弱。

化負面思想為正面

李暉練拳多年，也把當中的道理應用在生活。她憶述2003年開設武館時遇上SARS，新武館在今年9月落成時又遇上疫情。她說武術招式和人生一樣變化無常，例如演練套路時重心會不斷轉變，當重心逐漸移往右腳後，便可以輕鬆的把左腳提起。

在生活中若明白其變化之道，也可輕省地漫步人生路。「例如近月來政府因應疫情暫停運動場所運作，不少武館不能開班但又要交租。」當太多負面思想會影響身心健康，「我卻這樣想，自己位於舊址的武館已成立逾10年，也是時候轉變，換個新地方求新發展。疫情讓我多了空閒時間，正好用來籌劃未來，例如發展網上教學等」。她笑說自己在疫情中少了機會教學生，反而多了時間閉關練習，功力提升不少，也是一件樂事。