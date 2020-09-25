跨越三代移民故事 咖喱香撫慰異鄉人

【明報專訊】飄洋過海，在異鄉建立家園，過程充滿辛酸，既典型又俗套的故事。可是在某時某刻，總會引起你我的共鳴，是因為作品的藝術成就，還是時代的產物？

一條褲製作藝術總監胡海輝2007年在倫敦讀碩士期間，遇上剛出版的Sweet Mandarin，促成了《流徙之女》的誕生。「當時要做一份功課，緣起自一單新聞，在某個小鎮中餐外賣店工作的一名華人，被白人小孩欺凌至死。我根據這則新聞繼續做研究，找了很多人做訪問，也找了不同的書，其中一本便是Sweet Mandarin。」作者Helen Tse是英國移民第三代，祖母在上世紀50年代從香港到英國，在曼徹斯特開辦中餐館，母親自小也跟着幫忙，兩代的辛勞把Helen 三姊妹撫養成人。「當時身處倫敦，尚算沒遇到什麼嚴重歧視，不過有時也會感到不自然的目光。想像Helen上一代如何在這裏建立家園，而Helen三姊妹更成功入讀劍橋，覺得這個故事很吸引，很值得去改編。」胡海輝提到雖然不少小說也有描寫華人離開原生地，在他鄉掙扎求生的經驗，不過Sweet Mandarin卻是最「庶民」的。「相比起那些戰亂大時代背景的故事，Helen的家族故事對大眾來說更具共通點，50、60年代很多香港人也去英國打工掙錢。」

棄律師工作 走入廚房

Sweet Mandarin的故事跨越三代，那些經驗和情感，在這個世紀是否還有意義？「距離是會令我們察覺身分這個問題。當時讀書便令我很自覺香港人這個身分，特別是我很喜歡喝奶茶，雖然唐人街也可以找到，但始終不是那種味道。在原著小說中， Helen小時候不喜歡自己的身分，跟『鬼妹』同學比較又自覺『輸蝕』。後來慢慢成長，找到自己的成就。而當公司派她來香港，對她來說是一次大開眼界之旅， 令她重新思考，繼而承接家族生意。」當時Helen是執業律師，卻決定放棄個人事業，選擇走入廚房，傳承祖母的食譜。「 我們這一代也經歷了身分的迷惘，小時候在國籍一欄填英國 ，97後是中國，現在填中國還是香港？我們的國族身分是什麼？我跟編劇也認同，好像Helen對於自己的身分，不是否定其中一面，而是接受兩者。放在香港也是一樣，我們既不能否認殖民歷史，而這正也是我們的強項，兼容並蓄，又中又西。」

「到了哪裏也是香港人」

《流徙之女》於2015年首演，2018年到上海演出，今年重演，再遇移民潮。「今天移民相對地容易得多，全球化已令地域界限愈來愈模糊，種族是否局限於出生地，而且種族可能已經不再重要。早幾年我把《1967》的電影版帶到加拿大放映，趁機會與移民當地的中學同學聚會，他們都是專業人士、生意人，事業發展很好。當時想到香港實在人才輩出，但為什麼香港沒法留住他們，讓他們在香港好好發展？」今天有一句流行的說話，就是「到了哪裏也是香港人」。「在小說中，Helen發現了家族的撚手小菜，認為很值得流傳下去，那就放棄高薪厚職，全力去做。就好像即使香港人選擇離開，對香港這個地方沒所謂，但香港人有什麼值得保存，傳下去才是最重要。」胡海輝說可能是自己喜歡吃，所以對這部小說特別投入。「飲食除了是口腹之欲，視覺嗅覺不同感官的享受，伴隨的也是與親人朋友的美好時光。在英國讀書期間，即使是唐人街百多元一碟的叉燒飯，一兩星期總要去吃一次。」食物承載着的是歷史和文化，胡海輝提到在上海的演出，有觀眾在完場後說想嘗嘗最後一幕戲中煮的咖喱。「對香港人來說咖喱是很普遍，但在上海卻是不常接觸的菜式。」

帶着陣陣的咖喱香氣離開劇場，胡海輝希望觀眾可以想想，當流徙這個話題如今再一次出現時，香港有什麼價值，是值得我們傳承下去。

●《流徙之女》

日期：10月9至11日

地點：上環文娛中心劇院

票價：$200

節目查詢：2820 1045

票務查詢：www.popticket.hk

註：粵語及英語演出，附中英文字幕

文:林喜兒

編輯:陳淑安

美術:謝偉豪

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