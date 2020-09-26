蔬菜變麵 攪拌機新搞作

3種粗幼：跟機提供3種尺寸的刀片部件，可自製不同粗幼的蔬菜「麵條」。而跟機亦設有蔬菜固定器（左上），方便固定旋轉中的蔬菜。（黃志東攝）

用法簡單：製作「青瓜麵」時，只需把青瓜固定好在刀片部分，用蔬菜固定器壓實，再按下按鍵，即可製作成「麵條」。跟機設有保護罩，除了更安全，也不用怕切割時蔬菜汁四濺。（黃志東攝）

蔬菜「麵條」：雖然用蔬菜製成的「麵條」，與真正麵條的口感有一定差距，但作為減肥人士在減少吸收澱粉質的同時，又能滿足「食麵」欲望，也算不錯。（黃志東攝）

【明報專訊】疫情下被迫留家，其間不停自煮，吃得多動得少，近日在社交平台已見不少人大呻體重大增。減肥方法有很多，有人加緊做運動，也有人選擇「哪裏跌倒便從哪裏爬起來」，即從飲食入手，例如多食蔬菜，減少熱量吸收。如果不想餐餐食煠菜那麼悶，可考慮添置最近推出的手提攪拌機，可以把蔬菜變成麵條狀，對於想收身的人來說又多一個新選擇。

驟眼看上去，這部由Philips推出的ProMix手提攪拌機沒有什麼特別之處，但其實它加入了一個有趣的新功能，就是把一棵棵的蔬菜變身成麵條狀，讓減肥用家在減少攝取澱粉質的日子，仍然有「麵」落肚。蔬菜可以變成「麵條」，全因為攪拌機設有螺旋麵條配件。其原理跟一些刨絲器近似，只要把螺旋麵條配件中的刀片部件安裝在攪拌杯上，再於摩打主機上安裝蔬菜固定器，然後在刀片部件上放上蔬菜，便可用摩打主機固定蔬菜及向下輕壓，蔬菜經過刀片，切成螺旋形麵條狀。

3款螺旋刀片 自選「麵條」粗幼

這個設計的好處，在於比一般手動刨絲更省力；同時由於刀片部件設有保護罩，所以使用時相對於刀片外露的刨絲機更安全。廠方特別跟機提供3種螺旋麵條刀片部件，分別是3mm、6mm及12mm，甚至可切至接近粗身意大利粉的質感。

此部攪拌機除適合減肥人士使用外，媽媽們也可利用不同顏色的蔬菜配搭，令麵條變得色彩繽紛，吸引家中小朋友進食更多蔬菜。不過由於設計所限，它只能將質感較硬的食材切成絲，搓好的麵糰由於質感較柔軟，無法壓成麵條。

設速度顯示 轉速快慢一目了然

有用開手提攪拌機的用家都會發現，這一類機器通常都以手指按壓按鍵的力度來調節轉速，但究竟快了多少，實際未必看得出。ProMix則支援SpeedTouch觸感式力度調控功能，除了按鍵更準確依據用家的手指力度來調整轉速之外，機頂更設有速度調控顯示，用家可以直接看到轉速快慢，使用時更得心應手。

另設攪拌、碎肉、打蛋配件

作為一部手提式攪拌機，功能當然不止製作蔬菜麵條。跟機另設有攪拌、碎肉及打蛋配件，用家只要更換之後，便可運用在不同菜式上。此外，跟機除了設有攪拌肉類及蔬菜專用的攪拌杯，亦有一隻專用於製作果汁及沙冰的隨行杯，用家在此杯內以攪拌配件製作出不同的飲品後，便可直接帶出街飲用。廠方宣稱隨行杯不含雙酚A，就算長時間放入食品亦不會產生有害物質，保障用家健康。

●規格

容量：500ml（隨行杯）

功率：800W

售價：$798

查詢：2619 9663

文：勞耀全

編輯:王翠麗

美術:謝偉豪

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