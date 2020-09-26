e新品：日系自熱飯盒 14分鐘熱辣辣開飯

不少人擔心蓋內零件或會積聚米水而發出異味，不過這個小型自熱飯盒蓋採用可拆式設計，清洗十分方便。（黃志東攝）

在內膽設有米量刻度，配合跟機的量杯加水，便可簡單煮出米飯，對於不善廚藝的人，也能輕鬆解決一餐。（黃志東攝）

【明報專訊】近期帶飯或在公司煮飯的人增加了，有些人會借助自熱飯盒幫手。不過，大部分型號的體積都不算細小。想更加輕便慳位，最近有日本品牌推出新一代自熱飯盒，由於加熱原理由蒸煮改為直接加熱，所以體積做得更細之餘，煮飯的速度也夠快，最快只要14分鐘便有熱騰騰的飯吃。

單層設計 機體細方便攜帶

今次推出全新設計的自熱飯盒生產商，是小家電品牌Thanko。這個品牌在日本推出不少蝸居用的煮食產品，例如一機兩用的電熱式火鍋烤板兩用爐、折疊式電熱水煲、超小型桌上乾衣機等；最近引入香港的產品，是名為「光速萬能盒」的小型自熱飯盒。現時市面已有不少自熱飯盒，這部機又有什麼過人之處？其最大賣點就是機體夠細，只有240×100×80mm，相比不少熱賣中的自熱飯盒（約240×150×125mm）都要細，重量更只有840g（連電線），相當方便攜帶。

直接加熱內膽 原理似電飯煲

機體做得細的原因，除了因為這個自熱飯盒只得單層而非雙層設計，另一原因是使用的加熱方式不同。一般市面的自熱飯盒多以蒸煮加熱，需預留位置加水才可以使用，而Thanko的小型自熱飯盒則在底部設有發熱線，能直接加熱內膽，原理更近似電飯煲。由於使用直接加熱方式設計，製作半盒飯（約1碗飯）只要14分鐘，煮1盒飯（約2碗）則大約19.5分鐘。

由於這個小型自熱飯盒只得單層，所以餸和飯要混合加熱是無可避免，不過製作蒸雞、肉餅飯等都絕無問題。煮好飯後可直接使用小型自熱飯盒進食，然後直接清先即可。由於電線插槽上設有防水蓋，整個飯盒冲水都不怕，但就切忌浸水。除了煮飯外，這個小型自熱飯盒亦可用來蒸煮一些簡單食材，例如蒸魚塊、速食咖喱等都無問題；也能用來煮公仔麵，因此不單止在公司合用，就算是一些空間不多的蝸居，都能解決不少煮食上的煩惱。

●規格

容量：0.18L

體積：240×100×80mm

重量：840g

售價：$788

網址：bit.ly/2El0ZJr