網學時代：睇片學玩扭計骰 扭了一天學識

【明報專訊】3分鐘學識扭計骰、5分鐘結他速成班、一個月練出老鼠仔，在網上學習早已蔚然成風的今日，以速度標榜成就是KOL和YouTuber的突圍慣例，但真能包保睇片跟住做就學得識？這個新欄會嘗試「以身試法」，用睇片實習到底能否參透一種技藝，同時請來達人真身傳授秘訣貼士，並從過程中總結學習心得，再回看我們處身的網學時代的種種：譬如我們會不會更容易找到自己專長、甚或成為專才？學習變得更容易，抑或更難？之類。

作為頭炮，我們選了對每個人來說一開始都是束手無策的一個玩物——扭計骰。

每個人身邊總有一個玩扭計骰很叻的朋友，以及更多「玩極都唔識」的朋友。有趣地，扭計骰是很多不同年齡的大小朋友的童年回憶，記者小時候玩過，是很快便決定放棄的那種人。最近Netflix熱播紀錄片《扭計骰神手》不小心再次燃起記者的「挑戰魂」。紀錄片拍攝兩名世界級玩家如何經過不斷的失敗與練習，最終在幾秒間還原扭計骰，屢破世界和自己的紀錄，令人驚歎不已。

記者在網上蒐羅教學影片，不禁高呼太難，又因容易分心的性格，最後花足整整一天才成功還原人生第一個扭計骰。自問對數學無天分，但原來玩扭計骰是不用計數的，依循影片教授的公式轉動就能完成。既然有既定公式，餘下關鍵便是專注與冷靜，玩扭計骰的瞬間，有如入無人之境。

作為第一項個人挑戰也算是成功，經過一天，我能夠在7分半鐘完成還原6面扭計骰，感受到從未有過的一份成功感，實在妙不可言。

記者實測

學識時間

影片：3分鐘×6集=18分鐘

實測時間：1天

扭計骰網上教學影片大多數是英文版，廣東話教學影片有香港人黃昱誌（Cyrus），他是香港區扭計骰綜合排名第三的玩家，自今年8月起在YouTube上分享教學影片，新鮮熱辣。他的「3分鐘學識扭計骰」系列分為6集，合共約18分鐘，記者最後雖然花了足足一天才成就解鎖，但也證明影片提供的方法是可行的。

還原扭計骰的方法有很多，影片採用的是很常見的CFOP方法，簡言之是先扭出頂層的黃芯小花，再扭底層的白色十字，然後還原底層、第二層，最後到頂層。這個先扭成一個圖形作為起點的公式，將以往無從入手的沮喪清空，可謂是開悟。再而慢慢跟足影片提供的7條CFOP公式，不管扭計骰被扭至多麼散亂，都可成功還原。

疑難有二

一、順逆時針之亂

最基本的扭計骰是3×3×3，俗稱三階扭計骰，合共6面，6隻顏色，每面9格。每一面都由一個英文字母代表。

不用計數 認清順逆時針方向

公式不牽涉數學，不用計數，但轉動方向要正確，弄清楚順逆時針方向，由於扭計骰是有6面和立體的，每一面的順、逆時針都不同，同樣是順時針，頂層Up（U）轉左，下層Down（D）便變成轉右。記者方向感向來不行，要用張紙畫下一個時鐘（圖A）提醒自己作輔助。

單手香港第一甘浩東（Antonio），建議：

將要轉動的那一面朝向自己，再轉動。例如想轉R（右），將R移向前方，再想像順時針是時鐘的12點至3點，逆時針是12點去9點。

「初初學我都有這個困難，分不出順時針的R和L，覺得好煩，但經過練習能夠解決。」

二、扭錯而不自知

最耗時是以為自己在跟從公式，卻一直扭不到。例如曾經花一小時不斷扭第一層R U R' U'，卻忘記必先扭出黃芯小花和白色十字後才開始解第一步！

綜合香港第三黃昱誌（Cyrus）建議：停下觀察。提醒初學者需要冷靜慢慢扭，忌心急，有不少公式，其實是循環公式。例如還原第一層的公式是R U R' U'亦是循環公式，意味着扭6下就會還原一開始的模樣。因此如果扭5下仍未成功，即是記錯公式。

找一套適合自己玩法

影片雖然只有18分鐘，但絕對是台下十年功，現年17歲的甘浩東（Antonio）說，5年來每日約花30分鐘至一個半小時玩扭計骰，才達到現在的水準。他曾在扭計骰比賽中做出9.91秒單手還原三階扭計骰的成績。

因自小讀國際學校，所以廣東話說得不太好的他自言，想技術快狠準，練習固然是要素，但他笑言更重要是「smart practice makes perfect」。2015年看YouTube自學之初都是先學「CFOP方法」，但後來發現需要大量大幅度轉動，即要90度順逆時針轉動，自覺不太適合自己，還原速度亦不夠快。

兩年後，他發現另一種方法「橋式ROUX」，顧名思義是每一面不做十字，而是砌一個如「凹」字的橋，就可以小幅度還原不同角落，步數和轉動較少，但就需要使用更多腦力，「單手用橋式好有用，亦發現自己好鍾意用單手玩，2017年後便停了練習雙手，只玩單手」。

Antonio和Cyrus都說不用數學叻，其實只要有興趣就適合玩扭計骰。不過亦都講求天分，例如Antonio說第一次看影片已經覺得很容易，現在腦海中載有逾千條公式。21歲的Cyrus說學識後還原了5次，就已經做到1分鐘內還原。Cyrus建議初學者還是先上網看影片或跟老師學習，會少行點歪路。「有朋友初學，上網找到一堆零碎影片學習，用了很長時間，因為不知哪個方法較好。所以我建議只跟一套方法學，而不是每套方法學少少，因為初學者基本功不夠紮實，很易會亂。」

魔方的魔力

扭計骰又名魔方（Magic Cube），是1974年由匈牙利建築學教授兼雕刻家Erno Rubik發明。1980年他出售專利予美國玩具公司Ideal Toy Corp，自此風靡全球，被視為全球最暢銷玩具。

究竟扭計骰有什麼吸引力？Cyrus說玩扭計骰好處多，除了培養小朋友的邏輯力、空間力、思考能力和手眼協調，亦可預防腦退化，而最重要是專注力，成年人可以透過專心玩扭計骰，抽離工作當休息。至於沉迷的理由，二人竟然不約而同地說出這三點：可以見到自己進步中、打破個人紀錄和結交很多朋友。

網上自學如何長久？

喜歡研究網絡文化的香港中文大學文化研究訪問學者林國偉教授（Benny）說，自學文化（self-directed learning）是人類與生俱來的本領，亦是人類發展的重要過程。不過，置身於資訊爆棚的數碼時代，如何在茫茫資訊大海中找到想學的知識，以及如何學懂這種知識？這個過程其實像自行策展，需要一種自主學習的動力。

不過，單在網上觀看3分鐘「雞精」影片，這樣學習肯定不會長久，因為要使學習長期有效，牽涉結構（structure）、責任（accountability）和真實（authenticity），例如上學讀書有課程（結構），是為了滿足就業技巧或父母和政府要求（責任），並在現實生活中可以應用（真實）。

Benny強調這並不代表網上自學無用，始終願意自發地學習，本身就是一件正面的事，即使沒變成長遠真實的知識，但當下仍然能夠得到即時愉悅（instant gratification）和滿足了一些特定需要，例如為給女友驚喜，網上自學煮了一頓西餐，當刻是快樂的。Benny說網上影片亦可以是藥引，猶如實驗渠道（trial path），引起人們對事物的興趣，再在生活中變成accountable或有結構的學習過程，例如自行看書鑽研或拜師學藝，自學變得具有長遠的意義。

文˙彭麗芳

{圖 } 彭麗芳、受訪者提供

{美術 } 張欲琪、胡春煌

{編輯 } 蔡曉彤

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