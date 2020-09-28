新耆事：個人化中風復康訓練

【明報專訊】中風是本港第四大常見致命疾病，每年平均奪去3000人性命，近年更有年輕化趨勢。香港復康會最近推出「ICF中風社區復康服務計劃」，針對65歲以下、中風不足兩年的患者，提供4至6個月的密集式復康訓練。社工了解患者的健康狀况後，會與患者聯同職業治療師、言語治療師等，共同設計個人化的復康計劃，訓練獨立生活能力、情緒健康、言語及吞嚥治療、職業復康、生活模式及角色重整等。

查詢：2361 2838

網上開課學保健

香港復康會最近加推多個網上課程，只要有智能電話或電腦，懂得使用Zoom應用程式，大家便可足不出戶學習保健知識，保持身心健康。

■糖尿病自我管理視像課程

內容：學習糖尿病飲食、運動、作息，以及情緒管理和技巧，制訂實踐行動計劃

日期：10月8日、10月15日、10月22日、10月29日

時間：上午10:00至中午12:00

費用：會員$40、非會員$60，綜援受助人免費

查詢：2549 7744

■養心養生保健課程

內容：認識中醫養生原則，學習養生技巧，如穴位按摩、保健動作及重整生活細節

日期：10月28日、11月4日、11月11日、11月25日、12月2日

時間：上午10:00至下午12:30

費用：會員$50、非會員$75，綜援受助人免費

查詢：2636 0666

整理：宋霖鈴