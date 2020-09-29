似跳hip hop 看清前路避敵人 白鴿愛市區搵食「步步為營」

不應餵飼——有人會餵飼鴿子，漁護署呼籲公眾從生態及動物福利的角度，理解餵飼野鴿所帶來的負面影響，以減少食物供應的方法去控制野鴿數量。（漁護署提供）

辨別鴿鳩——鴿子（上圖）的體型較鳩為大，頸部胸部有金屬光澤羽毛，而珠頸斑鳩（下圖）頸側有白點，猶如戴上頸鏈，這點是區分牠們的主要特徵之一。（生態教育及資源中心提供）

勿傷白鴿——西方有人稱鴿子為flying rat（飛天老鼠），認為牠們污糟甚至播菌；但亦有人視鴿子為和平及純潔的象徵，就算不保護也不應傷害牠們。（雙喆攝）

【明報專訊】鴿子是自由、和平的象徵，過往的大型運動會開幕禮便經常見到牠們的蹤影，不少徽號的設計也加入鴿子形象的元素，牠們理應是人類的好朋友。然而早前報道指出，深水埗有人虐殺白鴿，屯門又有人刻意放老鼠膠對付鴿子，土瓜灣有居民備受白鴿糞便困擾，人與鴿的矛盾似乎愈來愈激烈，到底這情况是否可以改善？不如先放低「白鴿眼」，多了解牠們的特性及生活習性，看看是否可以找出人鴿和平共存的出路。

毛色多灰藍 易混淆珠頸斑鳩

鴿子又稱白鴿或原鴿，學名Columba livia，屬鳩鴿科動物，一般野生叫野鴿，人類飼養便叫家鴿。鴿子身長一般約32厘米，有不同毛色，以灰藍色較多，白色的反而不多。那為何會稱牠們為「白鴿」？生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊（Michelle）表示：「通常儀式或者典禮會揀選白色的鴿子放生，因此一般人心目中的鴿子是白色，亦稱牠們為『白鴿』，但其實鴿子以灰藍色數目最多。」

除了白鴿不「白」，我們對鴿子，原來還有不少誤會。例如現今魔術表演中，在魔術師帽子內神出鬼沒的飛鳥，很多時是白斑鳩，不是鴿子。很久以前的魔術表演，魔術師真的用過鴿子輔助表演，但後來發現白斑鳩性格溫馴，較容易馴化及與人親近；加上體型比鴿子細小，更適合魔術表演，因此鴿子早已被白斑鳩「搶走了飯碗」。即使在香港街頭經常看到的「鴿子」，Michelle也表示可能不是鴿子，而是珠頸斑鳩，兩者外形十分相似，容易令人錯認，「兩者最大分別為體型，鴿子明顯較珠頸斑鳩大。另鴿子頸部及胸部有金屬光澤羽毛，而珠頸斑鳩頸側及後頸佈滿白點」。她補充，鴿子的眼睛虹膜部分多呈鮮橙、鮮紅或金黃色，而腳則多為紫紅或粉紅色。

「飛天老鼠」 愛棲身冷氣機槽

漁護署沒有關於全港野鴿的數目，而香港不同地區都會發現牠們的蹤影，但牠們愛留在市區多於郊野，Michelle表示：「市區有好多廢棄地方，或者一些大廈的冷氣機槽或天井，都適合鴿子棲身；加上於城市較容易搵食，除了有人丟棄食物，也有人餵飼牠們；相反生態良好的郊區，對於牠們來說更難覓食，所以鴿子寧願留在市區。」鴿子在城市四圍找尋食物，也被稱為flying rat（飛天老鼠）。

鴿子是雜食性動物，種子及小蟲都是其食糧，我們在大街小巷應該都見過牠們一邊走路一邊覓食的樣子。細心觀察，你或會留意到牠們特別的走路姿勢——頭先行，然後身體才跟隨往前，有點像hip hop歌手的舞姿。Michelle解釋，這是鴿子平衡身體的方法，「不同鳥類對於陸上行動的適應程度不同，鴿子這步行動作有助牠們平衡身體，其他鳥類如鴉科的，腳部較粗壯則會步行得較自如」。

繁殖極快 1年6次

關於鴿子行路姿勢，1978年加拿大Queen's University的心理學、生物學及生理學教授Barrie J Frost曾做過一個有趣的研究：把鴿子放在跑步機上觀察，發現若兩旁的景物沒有改變的話，鴿子走路時不會頭部向前再向後。英國University of Sussex生物學家Michael Land進一步解釋，原來這與鴿子的視覺有關，鴿子是要待視覺清晰才行動，「一般鴿子伸前頭部約5厘米，然後才移前身體。頭部向前靜止的時候，視像由模糊變為清晰，身軀才進一步行動」。他表示這步行策略，有助牠們先試探尋找食物或者避開敵人。

20世紀90年代以前，香港有不少人飼養鴿子，目的是賽鴿，即以鴿子作長途飛行的比賽。但因衛生問題，加上1997年爆發禽流感，政府先後立例限制市民飼養禽畜，令家鴿數目大減，有指不少「棄鴿」因此流落城市街頭，導致市區鴿子數目激增。Michelle表示，沒有實際數字證實以上推論，但事實是，鴿子的繁殖速度極快，「鴿子壽命有3至5年，6個月大時已可繁殖下一代，1年可繁殖約6次。母鴿通常每次會產下2隻蛋，公鴿母鴿都會參與孵蛋，孵化期大約17至19天，雛鴿成長期大概30天」。

「速遞員」始祖 認路靠雙耳

香港賽鴿活動已衰落，但外國仍有不少地方有賽鴿活動，早前在比利時更有人以過千萬港元投得一隻長距離賽鴿，Michelle表示：「普通鴿大約每小時可飛25至60公里，賽鴿短距離最高時速可達每小時160公里，一天可飛行900至1100公里。」賽鴿要記下比賽賽道，而過往的飛鴿傳信，牠們也能記着路線極速送到，這些元祖「速遞員」主要是透過耳朶接收低頻次聲波（infrasound），Michelle表示：「鴿子會利用低頻次聲波輔助形成聲音地圖，並辨別地球磁場的位置，辨識回家路途。」低頻次聲波的聲源來自如地殼震動、颱風等天然現象，甚至機電設施或家電都有可能發出低頻次聲源。

文：雙喆

編輯：林曉慧

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