內置三軸穩定器 輕如手機 掌上4K攝錄棒 隨時開live

想更輕鬆拍片，最好當然是配合手機專用App；跟機的保護殼上設有手機支架，用家可直接把手機扣上，使用時更加方便。（黃志東攝）

跟機設有鏡頭保護蓋，當把電源關上後，便會自動轉至收納模式，用家將保護蓋蓋上即可。（黃志東攝）

手勢操控：機身設有1.22吋輕觸式屏幕，配合手勢功能，已可操作大部分拍攝模式及設定。不過，有時遇到字體較細的設定資料時，便要考用家眼力。（黃志東攝）

【明報專訊】近年網上興玩多媒體，不少vlogger、KOL及YouTuber湧現，連帶過往只愛影相的人，都開始拍片。除了手機，三軸穩定器也是拍片必備裝置，但這款器材一般體積較大，要日日拎出街都有一定難度。想減輕負擔，或可考慮口袋型三軸相機，繼早前DJI、Feiyu等內地生產商推出這類產品之後，最近另一間生產商Snoppa也加入戰陣，經常拍片的用家又多一個選擇。

究竟口袋型三軸相機是什麼？簡單講就是將鏡頭、三軸穩定器及預覽器縮細放在一起。或許你會覺得把這3個功能集合在一起，機體應該很大，但其實這一類產品的體積卻出奇地細小。以最新推出的Snoppa Vmate為例，其體積（122×37.6×32.3毫米）比男士的手掌還要細，而重量亦只有118克，與一部智能手機的重量相近，就算放在褲袋帶出街也十分輕便。

26mm鏡頭 拍攝模式齊全

Snoppa Vmate體積能如此細小，其中一個原因是鏡頭夠細。不過也因為這個原因，不少用家擔心感光元件的拍攝質素。新機使用26mm鏡頭，視角上較Action Cam的魚眼鏡窄，可拍攝的畫面相對較少，但變形問題亦較輕微，不怕人臉會被「拉長拉闊」。而解像度方面，除了可拍攝1200萬像素的相片，也支援4K，幀數最高達60fps。至於拍攝1080p解像度時，幀數最高可提供192fps慢動作拍攝。拍攝模式分別有錄影、拍照、全景、延時、慢動作及夜景，功能都算齊全。

支援RAW格式 方便後製

或許有人認為Snoppa Vmate的拍攝能力與不少手機相若，但值得用家付款購買的原因之一，是其內置的三軸穩定器。由於鏡頭細，因此用在三軸穩定器上的摩打也要縮細，功能上也十分全面，支援跟隨、快速全跟隨、水平跟隨、快速水平跟隨及鎖定模式，在手持拍攝下更容易拍到穩定的畫面。

不過，機體設計上亦有缺點，例如不能調節鏡頭的拍攝方向，而更大問題是機底不設1/4螺絲接位，換言之不能安裝腳架使用。而值得一讚的是相片拍攝模式支援RAW格式記錄，方便後製時加入影片。

由於要縮細機身，所以機面只設有1.22吋觸控式屏幕，而大部分操作都可使用手勢來完成。不過，始終屏幕不算大，想更方便操作，可透過Wi-Fi及藍牙功能連接手機專用App。除了可實時預覽，也可利用專用App更改不同的拍攝設定，由於手機屏幕較大，使用時也更順手。專用App支援iOS及Android兩個作業系統，不過手機必須支援5GHz Wi-Fi（IEEE 802.11ac）才能接駁。

●規格

鏡頭：26mm F2.0（等同135相機規格）

感光元件：1/2.3吋CMOS

屏幕：1.22吋觸控式

最高影片解像度：4K

最高相片解像度：1200萬像素

儲存媒體：microSD，最高256GB

體積：122×37.6×32.3毫米

重量：118克

售價：$1999

查詢：3898 4910

文:勞耀全

編輯:梁小玲

美術:謝偉豪

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