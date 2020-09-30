Bulletin：唱片音響期間限定店 經典雲集

【明報專訊】不經不覺，MoMA Design Store進駐K11 Musea已一周年，引入「The Record Shop」期間限定店，展出由 Andy Warhol、小野洋子及 Raymond Pettibon 等大師設計的經典唱片封面，部分精選唱片包括由 Kurt Cobain 主音的傳奇樂隊 Nirvana 於 1991 年發布的Nevermind； The Beatles「有史以來最偉大的專輯」、將實體專輯設計發揚光大的Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club；還有 The Rolling Stones、Pink Floyd、David Bowie、Joy Division、Joni Mitchell、Bob Dylan 及 Bruce Springsteen 別具意義的經典唱片等。

店內更特別發售多款國際頂級音響品牌 Brionvega、TEAC、Denon及 Marshall 的黑膠唱盤、揚聲器及頭戴式耳機。其中音響界中殿堂品牌Brionvega憑其經典設計及手工聞名，當中為搖滾傳奇David Bowie特別製作的全白色Brionvega Radiofonografo黑膠唱盤，在David Bowie身故後於蘇富比拍賣行以200萬港元高價成交。該同款黑膠唱盤在期間限定店展出及訂購，售價為$85,800。其他著名音響品牌如GPO Brooklyn復刻版手提唱機、TEAC多功能黑膠唱盤、Denon竹製高端頭戴式耳機、Transparent Speaker揚聲器及Cotodama歌詞揚聲器亦在店內發售。

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整理：張曉冬