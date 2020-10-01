世界飛鏢冠軍梁雨恩 歌手轉型 投出致勝一鏢

【明報專訊】梁雨恩由藝人歌手轉型成為全職飛鏢運動員，箇中可謂180度轉變。工作於鎂光燈下的藝人歌手，往往給人生活多姿多采的感覺，飛鏢運動員則要默默耕耘，力求提高自己的技術。轉變帶來的可能是糾結，也可能是更充實的人生目標，爭取到更高的成就。

◆梁雨恩（Cathy Leung）

2004年出道的香港女歌手，2013年開始飛鏢運動員的生涯，並於2016年的Soft Darts World Cup賽事代表香港隊獲得世界冠軍。●

1. 你如何定義自己？

我是個基督徒，飛鏢運動員，cat lover，喜歡安全感，堅持和討厭被擺佈的人。

2. 有什麼人或事情對你人生有最大的啟發，讓你走到今天？

第一是信仰，是我人生最大的啟發，帶領我從破碎走到完整。第二是我的飛鏢啟蒙師父Paul Lim，他讓我開始相信自己可以成為champion。

3. 曾面對最大的挑戰是什麼？

第一次代表香港出戰軟式飛鏢世界盃，2016那年，幸運地為香港拿下世界冠軍的獎盃。

4. 你滿足當下的自己嗎？

不滿足，我想持續進步和成為更好的自己。

5. 成為優秀的飛鏢運動員要有什麼特質？另外在飛鏢運動裏，準繩度、技術和心理質素哪個更重要？

要成為優秀的飛鏢運動員必須有良好的距離感以及眼手協調的能力。準繩度則是基於技術加上心理質素。技術是必須的，但在同一個技術範圍內，分勝負的卻是心理質素。

6. 在飛鏢比賽中，對壘時選手會因一時失誤而先贏後輸，對手有機會反敗為勝；有些選手則有遇強愈強的特質，對手因誤判對方實力而陣腳大亂等。這些都是取決於運動員的心理質素嗎？具體上有什麼心法去訓練？

絕對取決於心理質素。對方一日未結鏢，一日都有機會反敗為勝。必須持續地抱有這個心態，持續地調整自己對戰的心情，保持集中力，才能在劣勢時等待機會扭轉敗局。在飛鏢運動裏，運動員的心理質素幾乎是赤裸地表現在鏢靶上，一丁點的猶豫都會導致不能命中。但就沒有必贏的心法，只有不繼累積經驗，慢慢適應比賽的壓力。

7. 成為飛鏢運動員後，生活上有什麼犧牲和放棄？例如要保持手指靈活，不可gel甲？

主要犧牲的是早睡早起的生活模式。因為大多數本地的飛鏢比賽，都在晚上舉行，有些全日的公開賽事亦會從早上一直打到晚上，所以比賽完結時，接近凌晨零時，是很常見的事。至於手部狀態的保養，基本上在比賽前夕不能做太劇烈的運動，例如滑水、網球等，有機會撕裂手部肌肉的運動，都要避免。至於gel甲則沒有什麼影響。

8. 由藝人歌手轉為全職運動員後，心態上有什麼轉變？從前作為藝人歌手，穿衣和護膚都不能馬虎，相較現在又有什麼轉變？

心態上較以前輕省，大概自己這幾年間變得成熟，較懂得應付壓力吧。穿衣方面，以前當藝人壓力較大，總是符合別人的期望。現在可以自主自我，可以簡單、率性一點。護膚上就沒有分別，都是以清潔和保濕為主。

9. 你的穿衣風格是什麼？有沒有特定的時裝必備單品或特別的個人喜好？

以簡約、黑色為主，多數穿運動裝束或是百褶長裙。時裝必備單品是一個好看又容量大的手袋。

10. 你認為什麼是美？

心靈上的美才是長久和永恒的，我覺得人能有一顆溫柔、誠實和堅持善良的心就很美。

文：溫兆明

編輯:劉家睿

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