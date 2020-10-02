大銀幕遊羅浮宮 細賞名畫 紀錄片透視達芬奇神聖科學

【明報專訊】逾100萬人次參觀，創下羅浮宮開館以來單一展覽最高入場人次紀錄的展覽，現以私人導賞團形式登陸香港的大銀幕——說的是藝術紀錄片《夜遊羅浮宮：達文西傳奇500年》。拍攝團隊用5K影片記錄這一個達芬奇（又譯達文西，Leonardo da Vinci）最盛大的回顧展，珍貴展品加上兩名策展人的解說，讓觀眾了解達芬奇的藝術歷程。

兩名羅浮宮館長Louis Frank、Vincent Delieuvin花了10年時間籌備是次展覽，最後於2019年，即達芬奇逝世500年拉開帷幕，展出超過160件達芬奇的畫作、手稿以及雕塑，展品由多個國家及機構借出，包括俄羅斯、梵蒂岡、英國王室等，當中名畫《維特魯威人》（Vitruvian Man）經多方斡旋，才獲意大利相關單位借出，展出之後要等上10年才可再展示於人前。為了延續這個難得的展覽，遂邀請拍攝團隊記錄展覽及經典畫作。

展覽主題為「繪畫科學」（science of painting），兩個概念看似矛盾，其實都是達芬奇藝術生涯的重要部分。影片有4個部分，首先討論光影和立體感，展出達芬奇的老師委羅基奧（Andrea del Verrocchio）之雕塑作品《基督與聖多馬》（Christ and St Thomas），多馬猶豫是否撫摸基督傷口的動作充滿張力，兩名策展人認為達芬奇觀察老師的創作，啟發他研究空間感如何重現生命動態，同時展出達芬奇這段日子的手稿。

「未完成的自由」 持續修改

第二部分主題是自由，兩名策展人認為這個階段達芬奇開始在靜態與動態之間探索，以動感賦予畫作靈魂。因為追求完美會使形式僵化，他發明「自由繪圖法」，嘗試在畫作中保留「未完成的自由」，代表作有《岩窟中的聖母》（Virgin of the Rocks）。策展人特意用紅外線技術透視達芬奇起稿時的痕迹，可見他持續修改人物的線條及動態。

為了繪畫 研究科學

紀錄片中的下一個主題為科學，關於達芬奇研究人體肌肉紋理、如何活動的手稿，策展人提到很多人認為達芬奇是全方位天才，其實繪畫始終是他的中心，研究科學是為了完善繪畫創作。下一部分以「生命」為主題，達芬奇已把他的科學研究融入畫中，能在畫中保留人物的動態，加上掌握人物的心理特徵，在畫布上呈現生命故事。例如其晚年作品《聖母子與聖安妮》（The Virgin and Child with St. Anne），聖母、聖母的母親和耶穌同時出現畫中，聖母知道與羊兒嬉戲的耶穌會受難而露出不捨表情，她的母親卻溫柔地擁抱並安慰她，達芬奇成功畫出這樣複雜的神情、動作與氛圍。策展人強調繪畫是達芬奇真正的志業，他甚至把繪畫視為探索世界的神聖科學。

這是紀錄羅浮宮展覽的第一齣紀錄片，被翻譯逾30種語言，超過60個地區上映。影片最後，兩名策展人帶大家到羅浮宮的1樓參觀《蒙娜麗莎的微笑》，那一抹神秘微笑，至今仍有不少人為之着迷，但畫作始終是畫作，策展人也提到隨年月流逝，所有名畫也有損壞的可能，就趁我們還有機會，用記憶留下這些動人故事吧。

●《夜遊羅浮宮：達文西傳奇500年》

上映日期：10月1日起

購票：www.cinema.com.hk

文：胡筱雯

編輯:蔡曉彤

美術:謝偉豪

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