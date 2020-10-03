同場加映：小型喇叭 「迷宮」困雜音

吸音迷宮——在單元後方設有MAT吸音裝置，內藏大量「迷宮通道」，當聲音走進去後，便可抵消不同頻率的聲音，令前方播放的聲音更加純淨。（勞耀全攝）

【明報專訊】香港蝸居中想放置大型音響的確有一定難度，最近不少音響生產商都偏向開發體積較小的無線喇叭，例如KEF新推出的LS50 Wireless II。與上一代相比，雖然外形設計上沒有太大改變，但「內涵」加入了不少新功能，除了使用第12代Uni-Q同軸共點單元，最受用家關注的是metamaterial absorption technology（MAT）——當單元上的震膜發聲時，前後同時會發放聲音，但後方聲音會反彈向前形成雜音，影響音質，因此不同生產商都試盡不同吸音物料來消除後方多餘的聲音。而MAT主要是將一個內藏有如「迷宮通道」的圓盒放在單元後方，當聲音進入後，不同的「迷宮通道」便會將不同頻率的聲音抵消，抵消率可達99%，令前方的音質更加純淨。

除了消除雜音外，為了減少雜訊、令單元的失真問題降至最低，音箱內也設有彈性反射孔、低衍射的曲面障板，以減少聲音在音箱內反射而出現雜音。如果家中仍有足夠空間，今次廠方亦特別推出S2腳架（售價$3280）來固定喇叭，腳架內設有管道可收藏電線，不怕影響家居外觀。

售價：$21,800

網址：hk.kef.com