網學時代：背口訣 學結構 三分鐘學寫一手好字？

影片示範十二個寫字口訣，但香港硬筆書法家協會主席雷超榮批評片中的字寫得不好，且根基亦不夠紮實，還需多加練習。（影片截圖）

【明報專訊】上周經過記者實測，成功靠看影片學會還原扭計骰，但「睇片學習」真的放諸所有技術皆準嗎？今次我們不再從頭學習新技能，而是嘗試看影片改變人人都自有一套的手寫字習慣。在跟足網上影片實測後，不時被說字醜的前同事，字迹似乎真的變美了？不過，專家有不同看法，認為要寫得一手好字還是要靠臨摹古帖寫起。但叫人欣慰的是，在經歷網上影片教學與專家親身指導的密集式半天練習後，原本有點抗拒手寫文字的前同事竟說：「回到家後好想寫字呀。」這也許就是網學時代的魅力。

■記者實測

學識時間

影片：3分鐘

實測時間：1小時

為什麼寫字不好看？

副刊前同事Amthus說小時曾經覺得自己寫字不錯，「未至於靚，但都幾特別」。但自從高中逐漸以電腦打字代替手寫字後，這份感覺自此失蹤，而每當她久違地以手寫文字給朋友，更不時被笑字醜，「做記者都算叫做揸筆搵食，但我訪問時，在記者簿寫的字，連自己都看不明白」。現在，她直言因為自覺寫字「核突」，即使想寫生日卡給朋友，都不好意思手寫。

網上有不少改善手寫字的教學影片，大多都是建議人們先找自己喜歡的文字風格，然後靜下心慢慢臨摹，再變出自己風格，但這種自由度極大的「大路」建議實在令人提不起勁。最後，我們在內地影片網站「嗶哩嗶哩」找到一條技術教學影片，片名直截了當：「為什麼寫字不好看，三分鐘教你寫一手好字。」

三分鐘影片裏，羅列了十二個寫字口訣，每個口訣都選取一至四個文字示範出前後對比，例如口訣一「右豎最高」，就用了「花」字，顯示如將「草花頭」的右邊豎畫寫得比左邊高，就會令字寫得好看。

◆影片十二口訣

1. 右豎最高

2. 字無二捺

3. 橫長撇短

4. 左高右低

5. 四周伸展

6. 上展下收

7. 同向平行

8. 豎比橫低

9. 左小上移

10. 上寬下窄

11. 撇要彎曲

12. 中宮收緊

■實測結果：好似有進步？

Amthus花了一小時跟足影片示範練字。而在觀看影片前後，以「我啲字真係咁核突咩？」九個字作比較，看影片前，字迹明顯較潦草；而看影片之後，字迹較工整，筆畫更清晰。

影片有用嗎？「都有用的，我終於知道自己的字核突的原因，就是沒有做到影片所說的東西，即是我沒有想到原來上闊下窄會令到個字靚一些。」你不覺得影片前後的字體分別只是在於慢慢寫？「都是的。一來是知道要清晰表達個字，這是重點。二來是我寫時都有想要用影片哪一個口訣，才可以寫得整齊之餘也有些美感吧？」

■有疑難

1. 口訣應用欠解釋

實測時遇到最大的疑難是影片三分鐘內說明十二個口訣，即每個口訣只有十五秒示範，根本完全沒有解釋，近乎要靠自己重看影片數次參透真實寫法。「四周伸展？不明白呀，個世字要向哪裏伸展？」而且，影片提供的口訣，存在矛盾的地方，例如「 右豎最高」與「左高右低」，到底不同口訣適用在何種字？均沒有解說。

2. 跟足指引 還是寫不好？

其中一個口訣是「同向平行」，說明同方向的兩撇斜度一樣，才會顯得文字工整美觀。但Amthus實測時發現：「個夕字我都覺得自己寫得好平衡呀，但都是不美呀。」當下她深深領悟到一個字寫得美不美，左右的因素太多，單用一句口訣是不足以令這字寫得美。

■達人教路

三個基本法則：頓筆收尖、左收右放、中間收緊

香港硬筆書法家協會主席雷超榮看過Amthus的前後字迹對比後評價：「我們（專家）看來，其實兩張都是差不多，只不過她第二張一筆一畫地寫，寫得清楚些。」雷超榮反而稱讚第一張的筆風流暢，「其實第一張看得出她（寫字人）平時都是揸筆寫開字的人，否則個『我』字不會如此流暢」。他更說Amthus的字絕對不核突，遠比一般人好，只需花點時間練習楷書筆畫即可。

他說上述的網上教學影片說得不全然正確，而且不是書法界的專有名詞，他自己作為老師都不太明白影片的部分口訣意思。他提到其實寫楷書的基本法則是「頓筆收尖、左收右放、中間收緊」。他執起普通0.7mm藍色啫喱筆教學，以「我」字為例：

一、頓筆收尖

每一筆都需要。「頓筆」即落筆時停頓一下再寫，「收尖」即收筆時收細尾巴

二、左收右放

我字可拆分為「手」和「戈」左右兩邊，左收即手字含蓄，右放即戈字較放開

三、中間收緊

手和戈中間不要留有太多空間

結構法則非一成不變

另外兩個非常常用的字體結構法則是「口」字應稍為「上闊下窄」，而非寫成方正正方形，寫法亦適用於「白」和「甘」字，但不適用於較長身的「自」字。

至於橫畫，均應微微由低至高，即書法家的「一」字必然是左低右高，但如果「三」、「五」、「直」字等有多道橫畫的字，最底一橫就需要打平，否則整個字就會歪斜。

寫一手好字 從臨摹開始

雷超榮表示因為疫情關係，偶爾會受邀在網上開班授課。不過他提醒，不少網上拍攝影片教學的老師寫字功力不紮實，而且寫字沒有速成班，「通常大人學寫字，老師都是說出方法，之後始終都要靠自己練習，以及自己總結經驗，要看得多又要寫得多」。

雖說字迹美不美很主觀，但他說寫字靚的人有一定的楷書基礎，因此模仿古人的書法，例如是臨摹唐朝書法家歐陽詢的楷書就可令字體變美。「只要肯練習，經過一個暑假百分百可以（脫胎換骨）。」

寫出自己風格

至於文化修養和寫一手好字有無關係？有點出乎意料是雷超榮說其實關係不大，因為書法主要是靠手腦協調與練習精進。至於他自己，現年六十二歲，在小時候已被稱讚字體秀麗，其後他從棣書開始練習，再學楷書，最後自成一家，形成自己風格。「你和前人寫得一模一樣都無用，因為你再努力都不會夠前人寫得美，你如何從古字中走出來，擁有自己的面貌，才是書法家最終的學習目標。」

■文化分析

網上自學意義：先找答案 再細味過程

如果學習的藝術貴於過程，而非結果，那省略了過程的網上「雞精班」，是否令學習失去意義？中大文化及宗教研究系訪問學者林國偉（Benny）分享了一個概念：art（藝術）與artifice（取巧），後者被外界視為表面和膚淺，帶有貶義。

「如果教育是art的話，短暫的網上教學就是一個artifice，我們會見到好多人不懂唱歌，但在網上有方法可以調音，變成唱歌高手。你不懂中國風音樂，但用一些工具和軟件，你都可以加一些中國風在歌曲中。因此有些人討論在網絡世界中art似乎不太重要，反而是要令自己變成a master of artifice，不懂都裝作很懂得。」但他強調，自己並不覺得網絡世界上的artifice和膚淺是壞事，只是我們活在現今社會的一種現况。

而透過自發上網學習這些artifice，最終亦有可能引起大家想深入鑽研art的可能。Benny認為，其實每一個人都有一種自覺，知道自己從網上所學的只是表皮，與經歲月洗練的文化、藝術存在很大距離。

正如記者上一期學玩扭計骰，務求用最短時間還原，是故只顧跟公式扭動，根本沒有深究為何這一顆明明在頂層的白色方角，轉了幾下會變成在底層。不過，在完成報道後一周，記者還是隔天就不自覺拿起手邊扭計骰轉動，慢慢花一點時間了解扭計骰的結構與公式的意義。原來先找到答案，再想原因，也不錯。

■齊˙齊˙學

歡迎讀者分享網上看影片自學的經驗，作為本欄日後參考題材。我們會從中選出最有趣味者，送出雷超榮老師的墨寶「業精於勤」留念。來郵請附聯絡地址及姓名，寄「柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓「星期日生活」收」。

文˙ 彭麗芳

{圖 } 蘇智鑫、彭麗芳

{美術 } 張欲琪、胡春煌

{編輯 } 王翠麗

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