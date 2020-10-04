無定向學堂：個心屈住 不如砌啲嘢 四條膠紙突顯「粉飾太平」

【明報專訊】10月1日，銅鑼灣街頭上，一位先生背後繫着一個黃色氣球，飄得高高的，柔和得顯眼，他說想帶給大家一點希望，然後警察把他截下，要求縮小氣球。今天生活在這裏，確是古怪事情多得很，想講也講不了。屈埋屈埋點算好？我們發現90後藝術家梁洛熙（Giraffe）有計。他在這一年間不停用創作力量「講出」這種新常態，想出周街用黃色膠帶在牆上、地上貼個框，附藝術品說明牌，叫人人埋嚟睇文宣被清走的肉酸痕迹、石屎填補路上紅磚缺口的「求其」，是他廣為人知的作品《粉飾太平》。展覽正在10月1日開幕，我們去問他攞攞靈感，如何維持創作力量，當聽到古怪時事心想「吓，咁都得？」時，也可嘗試學他用身邊事物砌出所感，抒發一點點屈住屈住的感受。

框起文宣被清痕迹

Giraffe在今年2月創作《粉飾太平》，我問了好幾次，真的是2月嗎？現在回想當時氣氛，恍如隔世。這個作品還有後續，是各區無名氏各自在城內不同角落策展，「我最意想不到的，是他們用自己的方法演變，我本身好簡單，只用四條膠紙一個膠牌」，有人把框做出來，變成可以be water的黃框，放在文宣被撕走的地方前拍照；有人用黑色筆畫框，他說在太古的版本「做得比我更好」，既貼上「粉飾太平作品展」，用膠紙貼出一整列「作品」，更附上該部分早前的模樣，讓「觀眾」能對照前後變化。

貼補習廣告、貼膠紙、貼文宣都是貼，但在此必須提醒，有在街邊貼文宣者被警察以涉刑事毁壞拘捕，亦有在建築物外牆塗鴉者因刑毁被判刑。

展場放了一塊大白板，底下有幾卷膠紙，我戰戰兢兢取來，撕下一小塊，貼上去，噢，原來咁輕易。這當然合法，像個錯覺遊戲。Giraffe正修讀中大藝術碩士課程，《粉飾太平》緣起是老師程展緯給的功課「如果xx係xx」，於是他答「如果粉飾太平是藝術」。去年9月他創作過另一份功課，是把N95、豬嘴等各種口罩放在桌上，讓同學選一個覺得可保護自己的戴上，再進入神秘房間，黑幕掀開，其實不過是木工房。

「當你睇唔到」 磚定石屎？

如果把Giraffe的創作當成一個個小練習，會似不斷製造錯覺，卻能用這個方法搞清真實或真理的過程。街頭的修修補補很嚴密，磚頭消失的一個個洞，現已被石屎無任何章法地填上，他學着做磚，想出一個「美化」版本，以石屎𠝹開一塊塊，塗上橙紅，看起來不就更似嚿磚？鋪起來哪塊是磚哪塊是石屎，傻傻分不清。「當你睇唔到」的「當」，是話事者當作眾人不在意，偷雞把事情完成，也是在眾人不看真的當下，偷雞事便會輕易「過骨」。

鐵絲網畫紅隧口風景

除了亂補的石屎，你又有沒有留意到天橋的鐵絲網？臨時演員都係演員，他索性在鐵絲網畫出網外紅隧口的景觀，驟眼看去像平常一幅畫，近看原來是個網。他彷彿在用作品說，如果現場全部鐵絲網這樣畫，從天橋看風景就不察覺有一格格啦！

在創作構思過程中，他考慮過鐵絲網背後是放純黑或純白的底板，還是放鐵絲網所畫景觀的圖片。「白色底的思考空間比較大」，網上所畫的看起來比較模糊，顯得更抽象，但他最後還是選有圖的底板，於是鐵絲網與圖板是同一片風景重疊。回想初衷，是他以作品描述新常態時的憑據，「我的初衷是想讓人體驗本身唔覺，行埋去才覺有個網在的感覺」。

「分裂再組合」 拼湊香港

分裂國家是大罪，不行不行，分裂世界總可以了吧？國安法一立，他把世界地圖撕碎，再拼出香港。「以後是否只可中國話事？其他國家想出聲就搬出國家內政、外國勢力，唔關你事？香港本身是多元化的國際城市，人權是普世價值觀，其他國家會否有權介入？」

繁體字重塑油尖旺

Giraffe有他的創作歷程，最初是用樹葉砌出舊啟德（圖A），說城市發展，沒想到綠葉會漸漸變白，地方與作品都逐漸消逝，「缺陷卻變精華所在」；又曾以銀幣拼湊《中英聯合聲明》簽署的歷史畫面。今次舉行展覽的Parallel Space創辦人Kim Lam說，這個年輕創作人之前這些作品形式較着重圖像，經歷運動後卻有改變了。Giraffe開始思考作品的呈現方式如何更能表達自己心中所想，沒放在展覽的，還有《想整另一個角度嘅香港地圖》。他試過用繁體字創作，「例如砌粵劇的圖，就用繁體字寫粵劇的故事」，以文字勾勒圖像，但他發現，觀者只會看到圖，其實以簡體字來寫也無分別。然後他有天上課做筆記時，無心之下去填滿每個字筆畫之間的空位，察覺繁體字多筆畫，可填的空位會較多，於是寫出一堆街道名字，以宣紙覆上去填，宣紙上便似畫滿了神秘符號，他靠這些圖形重塑油尖旺區，將圖形按街道建築的高低拉高，「如彌敦道有些三層唐樓，也有很多十幾層的樓宇，圖形的高度就有些拉得矮一點，有些高些，如此塑造該處的景觀」。信息很簡單，「沒有文化，就沒有這樣一個繁榮城市」。

撕碎報章拼成黑與白

最近期的作品，是警方搜《蘋果日報》大樓後，他將香港幾份報章撕碎，再拼成黑與白兩幅圖，只要按燈從後照着，就會透出報紙上的文字圖案，「大家會發覺不同媒體，所謂的黑白都會根據不同立場、寫法而相異」。膠帶與鐵絲網的作品創作得比地圖、報章的早，力量來得直接些，「全部作品都是我作為一個市民角度出發，我作為一個記錄者，就像一個浮球，浪推我的時候，就好受社會環境氣氛影響，會強烈些，平靜些時又有別的，但唔代表唔做嘢」。問他如今是否選擇婉轉一點的方式？「我就是表達我想說的，如果好婉轉去暗示一件事，大家愈來愈怕，線就愈退愈後。」所謂婉不婉轉，他仍只看初衷，看那件作品是否需要，「但不會每個作品都好婉轉，好擦邊去講一些事」。

有人問他，你的作品有時都好踩界喎，有沒有想過離開香港？但像他設下那個貼膠帶的體驗，「我唔會去諗，一諗就會好驚，唔諗咪唔驚囉，好多時是想得太多，我說沒打算離開香港，原因當然是沒錢啦」，他自嘲後淡然說，「離開了香港，我就唔做art了，唔通我在台灣用當地報紙講香港時事咩」。近來他一身黑衣去為電影開工，都被阿sir查問，「當時我在等朋友開門，拿着油漆，警察走過來問我做乜喺度？我答返工等開門。他又問返工要等開門㗎咩？見到油又問呢啲咩來㗎？油。做咩？做電影油牆。為何不上去？朋友未到」。如此時勢是否時刻要怕？他以生活及創作來答，該怎樣做就怎樣做。

觀察身邊事 感染身邊人

Giraffe在專頁上間或會分享爸爸的得意手工，爸爸是地盤工人，兒子的工作室便設在貨櫃裏。他本來讀室內設計，工作過一段時間，想起向爸爸說「唔返工了，想做藝術」，好難開口，「我都估到㗎喇」，爸爸這樣答。他說父親似乎受自己影響，開始由小手工整大手工。爸爸試過接job拆一些公園長椅，留下了一張，為它裝上四個轆，兒子說不如再玩多些，噴全白再加幾塊黑，加個牛頭在左邊，做隻會走的乳牛（圖B）。

投入藝術幾年，父母開始「哦」他找工作，就在此時，他找到電影製作的工作，Kim亦找上他舉行展覽。作品回應社會發生的事，他說父親是「綠偏藍」，但創作上並不怎麼左右他，燈箱、鐵絲網哪裏尋，阿爸都有指路，父子如常切磋。

敏感觀察身邊事吧，那是他內心的秘訣。就如國慶與中秋同日，他看到街上一列國旗熱烈慶祝，同時有人燒衣紙，這畫面豈不怪異？「如果今日我在Gallery 2樓有個表演燒街衣，該如何看我想講什麼？」有時根本不用有什麼道具，《粉飾太平》有2.0版本，他找來幾個朋友在大埔連儂隧道乾站着看牆上痕迹，到底會有多少路人跟着看？

梁洛熙集作展——第一部分：二零一九至二零二零

日期：10月1日至18日，中午12時至下午7時，周一休息

地點：深水埗大南街202號Parallel Space

文˙曾曉玲

{圖 } 受訪者提供、曾曉玲

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 林曉慧

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