救護條例強制非必要急救 在家安寧離世 無奈捱心外壓

末期照顧——相比以往，社會大眾對末期照顧有更清晰概念，患者對自己的治療及死亡多了選擇及自主。（imtmphoto@iStockphoto，設計圖片，模特兒與文中提及個案無關）

【明報專訊】臨終病人往往最渴望是：不要受苦，不要成為負累，盡量與家人在一起。

病人對治療及死亡多了選擇，其中《不作心肺復蘇術指引》（DNACPR）可讓臨終病人免受急救之苦，可惜在現存法制下，救護員必須施行心外壓。此舉不但浪費公共資源，亦對死者構成了不必要創傷，對家屬也留下遺憾。

末期癌患在家安寧 家人寵物陪伴下送別

我在個人facebook上，分享了上一期《明報》人生下半場「快活梁心」文章——〈在家離世路崎嶇 支援足夠有得揀〉。上載不久，收到一位友人留言，分享了個人體驗：

「梁醫生，我實踐了你們推行的『在家離世』。95歲的爸爸患有末期腸癌。雖然醫生願意替他做手術，但是他選擇不做，希望在家安寧。我們就遵照他的意願，在家照顧他。在此期間，他一直清醒，有貓狗陪伴，我們每天隨時可見到他，家人可以隨時弄食物給他，媽媽亦可以繼續與他相處。雖然爸爸有失禁，但是護理照顧方面不太困難。

醫院彈性處理 減病人恐懼壓力

靈實醫院善終服務做得很好，醫護能彈性處理爸爸的治療程序。例如爸爸有貧血，但是為了不想爸爸在醫院過夜，被restrain（約束），醫院將療程分兩天進行。第一天抽血檢驗，然後回家；第二天才回醫院輸血。爸爸更能入住單人房，讓家人陪伴。輸血過程輕鬆愉快，輸血後經醫生檢查妥當，爸爸便可以回家，減低他的恐懼和壓力。

另外，醫院也派出外展護士定期探訪，與我討論護理方案。由於知道我是註冊護士，她甚至願意按我的請求提供放尿物資。有了物資，我可留作緊急應用，以爭取時間不用送爸爸到醫院，可以直接安排他入靈實寧養病房。

出示「不急救文件」 救護拒受理

爸爸在家人陪伴下，在家中咽下最後一口氣。我們可以在其臨終前給他清潔、說話、祈禱等，連狗狗都可以陪伴及見他最後一面。等他沒有呼吸之後，我們才召喚救護車。但最遺憾的是，救護員必須要做急救。我堅持不讓他們急救，並出示了『不急救文件』，但是救護拒絕了。我為此十分生氣，因深信爸爸反對急救。但為了不想爸爸聽到我們爭吵，我最後還是答應了，而他們亦承諾只是象徵式輕輕做少少急救。

送往醫院後，爸爸直接送入寧靜房，等待其他家人到來，過程順利。之後當然有警察到我家調查，當他們明白情况後，很快便離去了。

分享這段經歷，主要是想多謝梁醫生的努力推動和靈實醫院各醫護的配合。爸爸能圓滿走完人生路，得到家人陪伴，相信已經無憾。不過，我認為現時最迫切的是：政府一定要立例，讓救護員能夠接受市民不接受搶救的意願。請努力，加油！

謝謝梁醫生和你的團隊！」

友人的分享使我十分感動。臨終病人往往最渴望是：不要受苦，不要成為負累，以及能夠盡量維持與家人的關係。因此，很多病人都寧願回家。但是在家安寧的意願，並不是人人滿足得到。如果沒有家人的付出和愛護，願望便很難達成。而友人的分享正正說明了至親一路好走，是福分，是無憾。

文：梁萬福（老人科專科醫生）

編輯：王翠麗

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