條例限制 留最後遺憾

【明報專訊】回望過去，值得安慰的是，香港社會對末期患者的照顧提升了不少。在醫療及社福界的積極推動下，患者及家屬現在有更多選擇，可以在醫院以外的環境，例如在家中或安老院舍走完人生最後一步。

香港賽馬會慈善信託基金，於4年前開展「安寧頌」計劃，旨在推動社區及安老院舍晚期照顧，發展社區及專業照顧的教育，努力為晚期病患者及家屬提供專業支援與義工服務。透過與大學、社福機構及專業學會之間的合作，在社區及院舍內組成了專業團隊。因此，安老院舍臨終照顧服務模式及人力支援上，我們都能看到一定程度的成效。相比以往，社會大眾尤其末期患者，對末期照顧普遍有更清晰概念；更多患者對自己的治療及死亡多了選擇及自主。

雖然我們已做了很多工作，向公眾及末期病患者推廣末期照顧概念，讓患者可選擇在醫院以外走人生最後階段，公眾對在家離世的認識也大大提升，但礙於現存救護條例的限制，在真正實行上仍遇到一些困難。病人在家離世後，需要召喚救護車送往醫院證實死亡，而在現存法制下，救護員仍然需要施行心外壓。此舉不但浪費公共資源，亦對死者構成了不必要創傷，對家屬也留下遺憾。

DNACPR指引未獲法定認可

不知不覺間，醫院管理局制訂《不作心肺復蘇術指引》（DNACPR），應用已超過10年。在制定指引時，醫院管理局曾多番與消防處商討，當末期病患及有醫院簽發DNACPR的病人在家離世後，如何安排救護員不作心外壓急救。但礙於DNACPR只被認為是醫院內部文件，所以救護員仍需實踐《消防條例》的法定要求。

建議修例保障病人權益

食物衞生局在2019年12月就預設醫療指示和在居所離世的相關諮詢文件，就是要研究如何避免不必要的心外壓急救。報告剛在數月前公布，新建議包括：

《不作心肺復蘇術》文件是醫生作出的書面指示，因預期某人可能出現心跳停止而預先指明不為該人作心外壓急救。對於罹患不可逆轉的嚴重疾病，以及沒有有效預設醫療指示的精神上無行為能力人士，如各方達至共識，醫生可簽署非住院病人《不作心肺復蘇術》文件，證明心外壓不符合病人最佳利益，因此不應進行。文件正本須出示予緊急救援人員或治療提供者，作為有效文件的憑證。報告亦建議採用法定的指明表格，而不是非法定的範本表格。當局也會修改《消防條例》相關條文，讓《不作心肺復蘇術》文件可獲接受和實施。

報告接受了大眾要求對在家離世患者免卻不必要的急救程序，建議就DNACPR視為一個法定文件，當值救護人員確認患者是末期個案並由醫生簽發了DNACPR後，就可以不為離世者急救，也不違法例。衷心寄望條例草案盡快展開，以完善香港在家離世的法律制度。