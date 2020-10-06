知多啲：馬德里作旅遊基地 向周邊古城進發

【明報專訊】西班牙美食舉世知名，Félix認為是因為當地氣候優良，所以有優秀的農產品，而不同省份氣候不同，因此各地都會有不同的馳名地方菜；在西班牙旅遊，本身就是一場美食之旅。身為馬德里人的Félix，推薦讀者以馬德里作為旅行基地，「花3天先暢遊馬德里，然後向周邊的城市如Toledo、Segovia來個1天遊。這些古城有舉世無雙的歷史建築，更有著名的地方美食，例如在Segovia看過古羅馬水道橋，可以去品嘗著名的烤乳豬」。

趣味標點獨特用法

旅遊能說一兩句當地語言，可打開方便之門。西班牙語通行西班牙與拉丁美洲，身為語言學校校長的Félix說，不少香港人是因為熱愛旅遊而學習西班牙語。而在港的外籍學生，如果要在英語以外多學習一種語言，因中文太難，故會以西班牙語作為第二語言。「我最想人學識español的正確發音，這個字就是西班牙語的意思。」當中的ñ字對香港人來說比較難發音，因為廣東話中沒有相似的音，正確讀音類似canyon中的ny，但發音不正確就會變成n。而西班牙語中，也有不少有趣的地方，例如感嘆號（¡!）和問號（¿？ ）分別是一組標點符號，正規文章不可以只寫「!」或「？」，例如：「Hello! How are you？」的西班牙語是「¡Hola! ¿Cómo estás？ 」。

雖然Félix是語言學校校長，教西班牙語，但他對學廣東話沒有多少天分。「中文太難，倒是我兩名在港出生的兒子，在三語環境下，首先學得最好的是中文。我來港十載也只會說一點點廣東話，最先學會的是『我鍾意啤酒』、『好好食』」，貪吃的他笑說。