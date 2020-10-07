嚴選咖啡豆 人手切冰 手冲小店 熱情探索冰啡真味

冰手冲跟手冲做法相若，同樣以熱水冲調，只是在下壺設置冰塊，咖啡師會悉心計算咖啡粉、水與冰的比例冲調，使味道不會被冰稀釋而變淡，冲調後再倒進大冰杯保持凍感。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】曾幾何時，開一家以手冲咖啡為主的小店，是不少香港咖啡師的夢想。冲一杯手冲咖啡，咖啡師需凝神專注最少3至5分鐘，在商業考慮下不太符合成本效益。可是疫情下，Flow嚴選咖啡豆，主打手冲咖啡，更為調製一杯美味凍咖啡而人手切冰。這種花在每杯手冲上的心思，另一品牌Freshness Coffee自2013年亦一直堅持，創辦人分享精品咖啡的風味奧秘，引領探索咖啡中的花香、柑橘、莓果、酒香等細緻風味。

疫情下咖啡小店接連開業，遍地開花，深水埗已有10數間，Flow在其中有着獨特個性：一天只開業6小時、沒有固定menu，顧客下單要先揀咖啡豆才揀冲法，大眾化的意式濃縮奶啡如latte、cappuccino、flat white全不在menu上，變成次要的hidden items。

預計用3周咖啡豆 3天賣光

這種冒險的經營模式，加上開業後3天即遇上政府實施全日禁堂食令，以為門可羅雀，卻出現驚人的發展，別名Lazy Barista的店經理Henry Hui說：「我原先預計用3星期的咖啡豆，竟在開業首3天賣光，出現『豆荒』，要四出『撲豆』。」Flow的menu是一張選豆清單，選豆每月轉2至3次，每次都要重新印製，通常包括兩間不同的本地及外國烘焙，選豆多達10數種。「咖啡是很個人化的事，不想死守特定餐牌或預設的冲調方式，客人喜歡black coffee還是milk coffee、濃或淡、熱或凍、手冲還是濃縮，同一種咖啡豆都可以做到。除了客人的口味個人化，3個咖啡師冲法亦各有風格，有不同的演繹方式，呈現不同風味，共識是要好飲。」

店裏最令人嘖嘖稱奇的是他們花在一杯「冰手冲」上的心思。冰手冲不是每間精品咖啡店的常備飲品，視乎個別咖啡師會否調製。Flow開始做冰手冲，最初是出於無心插柳。曾任烘豆師、Bartender的咖啡師Jackson Leung說：「原沒有打算做冰手冲，有一次客人想飲，於是我們整合以前用過的冲法，為他調製一杯，客人反應很好。」自此開始鑽研，甚至為製出晶瑩剔透、融化速度較慢的大冰塊，索性自家製冰，花48至72小時將水雪成冰板，再花半小時將冰板以刀切成一個個正方形的ice block。「用ice block的好處是冰塊不易融化，以減少冰對咖啡味道的影響，又能保持凍感。方形的ice block通常是美式酒吧的做法，而日本人則更講究，會將ice block鑿成圓形冰波，接觸面更小，融化速度更慢 。」

不少人的既有觀念認為，咖啡必定是熱的好飲，凍的會溝淡，但如選對咖啡豆、在冲調上花心思，凍飲可將味道提升至另一層次，Jackson說：「不是每種咖啡豆都適合用作冰手冲，通常會選帶酒香的咖啡豆，或帶柑橘、茶感的咖啡豆，喝起來感覺清爽。」

同款豆不同冲法 探索不同風味

到Flow喝咖啡，必會有與咖啡師溝通、聊天的過程，從陌生的咖啡名詞中找到想喝的味道。Henry說，有不少客人會挑選同一種咖啡豆的不同冲法，例如點一熱一凍手冲，探索同一款豆的不同風味。「如果咖啡店老闆只賣latte、cappuccino等奶啡，只講求啡味夠濃，不着重用什麼咖啡豆，長此下去香港咖啡行業很難繼續發展。我們的力量很小，只想盡一分綿力。」疫境下堅持做個性小店絕不簡單，他們索性go with the flow，「店名是指一個流動的狀態，咖啡流動的Flow、香港人上善若水的態度好重要，而於心理學上解『心流』，即是一個高度專注的狀態，或者你專心做好熱愛的事，很快便過了很多時間。在這裏每日冲手冲，不知不覺又到6點 」。

●Flow

營業時間：中午12:00至下午6:00，周二休息

地址：深水埗大南街195號地下

IG：@flow_official_hk

文:吳穎湘

編輯:廖偉龍

美術:謝偉豪

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