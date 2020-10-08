美甲店東周寶麗 愛護自己 關關難過關關過

【明報專訊】Sandra看似典型成功的事業女性，既創立了有4間分店的美甲品牌，又推出自家身體護理產品；同時亦經歷過離婚，單親照顧一對子女，做生意時亦曾被騙。但她仍然覺得這些是「人生經歷」，要闖過難關，人生才算豐富，人才會進步成長。其美甲店以「Nourish Me. Nurture me」為理念，似乎想透過美甲來宣揚，女性即使面對任何挑戰，都要懂得怎樣滋養及愛護自己。

1. 你如何定義自己？

我是一個慢慢開始懂得欣賞自己的中年女人（笑）。我喜歡自己的樂觀，每遇到問題會正面面對，不快過後即試着找解決問題的辦法，通常我會想及不同的方案，直至找到一個能完全說服自己的辦法為止。我也是一個很直率、坦白的人，我妹妹經常勸我說話不要太坦白，但我就是喜歡這樣的自己，我選擇相信人。

2. 有什麼人或事對你人生有最大啟發，帶你走到今天？

我父母是影響我最深的人！他們是一對非常老實的生意人。我經營這盤生意最大堅持就是要學他們一樣，建立一個商譽誠實可靠的品牌。媽媽在我心目中是一個最堅毅的女性榜樣，她從不放棄的精神和喜歡學習新事物的性格深深影響了我，並成就了今天的我。

3. 你認為有什麼內在原因令女士如此着迷美甲？

經過這麼多年觀察，我發現美甲除了扮靚外，其實能帶給女士一種莫名的快樂和自信，是一種治療，美麗的指甲令女士舉手投足時多了一份自信，倍感開心快樂。亦因為這樣，我從2016年重整經營理念，除了專注在提供專業服務外，同時推出nail therapy的概念，我們認為做指甲的過程十分重要，客人在舒適、安全和整潔的環境下享用服務能夠放鬆心情，同時亦是一種享受。我們專注整個美甲的流程，要每位客人都能感受到美甲後那種快樂滿足，這也慢慢地成為了我們其中一大經營理念。

4. 美甲款式的設計可謂天馬行空，你見過或設計過最瘋狂的款式是什麼？

其實美甲款式裏真是什麼都可以發生，網上瘋傳過不少超浮誇的款式，我最喜歡的是藝術家田中達也在指甲上做的草地設計，在小小的指甲上營造成很多人在草地上玩耍的圖案，很有創意。自己亦很喜歡多年來為不同雜誌設計的主題美甲款式，可以有多點空間去讓美甲師發揮創意。最深刻的一次是以幾何圖形為主題的設計，雜誌刊出後很受歡迎，很多客人因此來找我們，滿足感真的很大。

5. 亞洲及歐美的美甲潮流或趨勢有什麼不同？

亞洲與歐美的美甲趨勢真的有很大分別。香港多參考日韓潮流。日本產品以前較受歡迎，到現在也是品質保證，她們對甲藝的要求真的很執著。近年韓國美甲產品日新月異，發展很快，在香港也非常受歡迎，我早前也親自到韓國探訪著名美甲師，交流各地美甲文化，獲益良多。其實現在俄羅斯的美甲行業做得也很好，不得不佩服他們對修甲的執著和技術。她們的甲藝也別樹一格，值得學習。

6. 市面上有不少美甲店都以一人或小店模式經營，你當初是如何將自己的美甲店擴充發展成一個品牌，覺得自己成功的因素是什麼？

我們也是從一個小小樓上舖起家，我當時對美甲完全不認識，可能就因我的不熟悉，所以才有不跟常規去做的膽量。我喜歡求變的性格也是令我們不停進步的元素。到2016年時，我妹妹Theo加入Nail Me幫手，從那時候開始我們的發展更有方向及規模。因為有她幫助，我才有更多時間發展其他業務，她跟我有商有量，令我有更多信心發揮和堅持我們的目標。

7. 為何會有開發自家身體護理產品系列構思？

坊間盛行的護理產品大多是外國品牌，我們希望通過這10多年的經營經驗，做出一系列較適合香港人使用的產品。我們親自挑選系列的成分、香味和質感，成分都是天然、純素和無動物測試的。我們也注重環保，所以包裝選用玻璃樽，洗手潔膚露選用的起泡劑更是能分解的，不會對環境造成傷害。我們希望藉着產品告訴大家我們的堅持和理念。

8. 你認為什麼是美？

我覺得人的笑容很美。懂得欣賞自己而散發出的魅力和笑容是最美的。

9. 香港的政治／社會運動及疫情對你有什麼影響？或你對此有什麼體會？

跟很多香港人一樣，這年半在香港的生活也很難過，但亦因為這些逆境而令我更加認識自己和身邊的人，也拉近了擁有共同信念的人的距離。這些事件最大的得着是跟公司上上下下的同事們感情加深了，增加了互相的了解和體諒。我們一同渡過了一個又一個的難關。當最差的情况發生時，有同事跟我說了一句「齊上齊落」，令我永誌難忘。

10. 疫情過後最想做的第一件事？

與屋企人、朋友和公司上下同事一同食飯，慶祝自由的空氣。

■周寶麗（Sandra Chow）

畢業於澳洲新南威爾斯大學的心理學系，11年前創辦了Nail Me美甲店，以「Nourish Me. Nurture me.」為理念，亦有推出自家身體護理產品。

文：溫兆明

編輯：廖偉龍

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