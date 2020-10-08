華麗禮服裙 × 精緻下午茶

【明報專訊】疫情沒完沒了，難免會令人情緒低落，對時裝的熱度也可能有所遞減，但若有留意Moschino 2020秋冬系列裏，那些充滿玩味又誇張華麗的宮廷式禮服裙，卻看得人心花怒放。當然時裝騷天橋上誇張的服飾不是尋常之士所能駕馭，於是品牌就提供一個折衷辦法，就是與意大利高級餐飲品牌COVA合作，推出極為精緻與浮誇的下午茶。

無論在視覺或味覺上，這個Moschino聯乘COVA下午茶都能俘虜一衆內心對「公主」充滿憧憬的女士。下午茶靈感主要參考品牌 2020秋冬系列裏的禮服裙，這些禮服裙造型模仿多層蛋糕。除風趣幽默的概念，下午茶的點心亦花盡心思，鹹點中的鵝肝慕絲紫菜撻，由天然魷魚墨汁和麵粉製成，配以鵝肝上的網狀裝飾，模仿時裝系列Look 15的黑色西裝薄紗裙；龍蝦撻則以青綠色的扁麵條加以裝飾，靈感來自系列Look 28的圍巾造型。甜點裏的士多啤梨慕絲奶油甜酥餅，以桃子釉覆蓋，飾有品牌標誌。士多啤梨忌廉撻中加入了無花果奶油和卡士達奶油，以及蛋白酥和蝶豆花瓣，令人心花怒放的程度絕不下於時裝系列。

即日至11月1日期間推出的下午茶於5間COVA提供堂食及外賣自取服務，二人下午茶為$588，另外掃描餐牌上的二維碼，並於網上填寫簡單的個人資料，連同下午茶收據即可到Moschino店內兌換免費禮物。若在品牌專門店或香港官網上購買任何單品，亦可免費獲贈Moschino Fondue set一套（圖1），所有禮物均送完即止。

查詢：COVA 2522 1833（中環店）

文：溫兆明