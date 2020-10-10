更順暢屏幕 更靈敏觸控 手遊神器極速制敵

沿用3鏡頭——Xperia 5 II的機背沿用Xperia 1 II的16mm、24mm和70mm的3鏡頭設計，配合ZEISS T*鍍膜，以提升拍攝質素。（勞耀全攝）

調校快慢——如果玩的遊戲比較靜態，可透過遊戲增強器手動調低屏幕刷新率及觸控掃描率，從而更省電。用家玩一些畫面高速移動的遊戲時，也可把屏幕刷新率「超頻」至240Hz。（屏幕截圖）

反應夠快——對於愛玩動作類手遊的用家，手機反應可說是成敗關鍵。今次Xperia 5 II無論是屏幕刷新率及觸控掃描率都有所提升，助玩家過關斬將。（勞耀全攝）

【明報專訊】疫情下，減少外出已成常態。因此在家打機的時間也變多，早前一款全新家用遊戲機推出預售，即成為全城瘋搶對象，可見打機已成為不少人生活的一部分。想提升裝備以增加勝算及真實感，最近也有不少新選擇，由手遊必備的手機、遊戲機的賽車方向盤，以至電競級滑鼠及電競椅都有，大大提高打機的樂趣。

不少遊戲大作都推出手機版，想在手機上更快捕捉到敵人身影或反擊，除了要屏幕大、效能高之餘，屏幕的刷新率及觸控掃描率都好重要。最近Sony推出專攻遊戲的新5G手機Xperia 5 II（圖b），使用6.1吋21:9 CinemaWide FHD+ HDR OLED屏幕，屏幕刷新率及觸控掃描率分別高達120Hz及240Hz，除了提升打機及睇片時的順暢度，按虛擬按鍵時的反應亦較一般手機快。

4K 120格慢動作 拍出電影感

打機中途，最怕有來電而「彈App」。Xperia 5 II的「遊戲增強器」可讓用家設定在打機時開啟「競賽模式」，暫時停用手機的通知功能以專心打機。另外，「遊戲增強器」也可以用來截圖、錄影屏幕，即時與朋友分享心得。對於習慣使用手掣的用家，也可將手機無線連接PlayStation 4 DUALSHOCK 4來玩Android遊戲，玩動作遊戲時最適合不過。

雖然手機專攻手遊用家，但拍攝功能也不弱，主相機為16mm、24mm、70mm的3鏡頭設計，配備ZEISS T*鍍膜、Sony Alpha相機技術及Photography Pro拍攝界面，新機還支援4K 120fps慢動作影片，輕輕鬆鬆便拍出高質素又具電影感的畫面。

■規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 865 8核心

顯示：6.1吋 21:9 CinemaWide 2520×1080像素OLED

相機：1200萬像素16mm F2.2、24mm F1.7、70mm F2.4（後）／800萬像素F2（前）

記憶體：8GB RAM、256GB ROM，支援microSDXC（最高1TB）

電池：4000mAh

體積：158×68×8mm

重量：163g

售價：$6999

查詢：2833 5129

文：勞耀全

編輯：蔡曉彤

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