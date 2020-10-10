智選伺服器 打機更暢順

【明報專訊】無論是在家工作、打網絡遊戲，以至小朋友用zoom上堂，網速都極為重要。想家中有一個暢通無阻的無線網絡空間，除了需要網速快的家用寬頻計劃，也需要支援到高速頻寬的路由器。最近NETGEAR新推出電競級路由器Nighthawk ProGaming XR1000，稱得上「電競級」，其規格亦相當高，除了使用最新的DumaOS 3.0系統，更支援160MHz頻寬及Wi-Fi 6，提升上網速度。

先講DumaOS 3.0系統的優點，好多時打網絡遊戲都要連接伺服器，但不同地區的伺服器速度都不同，而DumaOS 3.0系統可設定只連接較快的伺服器，將其他較慢速的連接排除在外，打機時就更加暢順。此外，系統也可根據應用情况而調配頻寬。例如直播打機時，可將70%頻寬分配給「直播」，30%分配給「遊戲」；視像會議時，則將所有頻寬撥分給「VoIP」，從而更善用頻寬。

一般路由器都會設有2.4GHz（速度較低但信號較廣）及5GHz（速度較快但信號較窄）兩個頻段，大部分普通的Wi-Fi 5路由器都使用80MHz頻寬，ProGaming XR1000則由於支援Wi-Fi 6，所以5GHz的最高頻寬可達160MHz，表示其最高傳輸速度也較80MHz頻寬高出1倍。廠方聲稱，這個路由器在2.4GHz時最高網速為600Mbps，若使用5GHz的160MHz頻寬配合4個Wi-Fi Stream，網速更可高達4800Mbps，用盡家用寬頻網速。

售價：待定

查詢：3619 8833