忍者決鬥 關公大戰外星人 模型高手自編自導奇幻世界

神之手——在「RF開拓模型祭-台灣國際模型公開賽2019」中獲入圍獎。作品呈現大橋斷裂瞬間，貨車即將墜入水中的驚險畫面，幸得一隻巨手抓住才化險為夷。作品命名為《神の手》，除對畫面的描述，也隱喻「情景模型」作者在創作時，宛如神一般的角色。（黃志東攝）

忍者混戰——《忍び Shinobi》是在2018年「香港公開模型大賽」獲情景組亞軍的作品。作者一向鍾愛日本傳統文化，製作前期的準備不少，不僅要大量閱讀日本歷史書籍和電影，更特意到日本的「江戶東京博物館」蒐集資料。（黃志東攝）

高達羅馬假期——《羅馬假期 Roman Holiday》在2018年度「香港公開模型大賽」獲得科幻情景組冠軍。名字雖來自柯德莉夏萍主演的電影，角色人物卻來自動畫《高達》，其廣場上「中空懸浮」的渣古，運用超現實主義藝術中常見的錯視技巧。（黃志東攝）

【明報專訊】Diorama一詞原是希臘文中「能透視」的意思。在19世紀，發明銀版攝影的法國人路易達蓋爾，與畫家查爾斯瑪麗布頓，在一個透明箱型空間內，用平面影像的遠近佈置，加上燈光調度，使觀眾恍如親歷其境，營造引人入勝的「幻象」。來到現代，不僅電影藝術普及，更先進的虛擬實境亦得以實現，但diorama未有因此退場，在模型界就有不少人沉迷創作「情景模型」，沿襲diorama理念，結合模型素材，創作出像關公大戰外星人、江戶忍者大亂鬥等想像力飛馳的情景。

藝術家慕容桑（Sean）的「S99模型工作室」，室內沒有窗戶採光，工作環境暗無天日，桌上還散落着各種小零件與化學品，相比起模型工作室，這裏更像個瘋狂科學家的實驗場。今年47歲的慕容桑，3年多前辭掉工作10多年的職位，全心投入「情景模型」的世界，在這期間，他曾分別在日本濱松情景格蘭披治、台灣國際模型公開賽，以及香港公開模型大賽中，多次獲得大會的提名及獎項。

跟許多人的童年一樣，最先把他引領進模型世界的，就是日本動畫「高達系列」的周邊模型。大多數人玩模型都着眼組裝和塗裝技巧，他卻更在意模型帶來的「情節」，喜歡安排機械人模型在特定情景，想像角色之間的對話和交流，甚或是恩怨情仇，成就他最早期的「情景模型」創作。當年作品沒有留下來，在搬家時被父母大意丟棄，而踏入青春期後，他一頭栽進搖滾樂世界，忙着練團和表演，直到結婚生子後才與模型重遇。

名字好壞 影響作品觀感

「那時候要陪兒子玩，不知該玩什麼，就想到了小時候玩的高達模型。」不過兒子玩過一兩副後，就失去興趣，倒是他玩得津津有味，從高達模型玩到軍事模型，後來又創作自由度更大的「情景模型」，自此不能自拔。製作「情景模型」的趣味何在？他說：「像我玩樂隊時雖然也很享受，但始終要顧及隊友感受，不能獨行獨斷，創作『情景模型』則不用對別人負責，可以像造物主般掌控一切。」

在高達模型、軍事模型世界裏，模型都是預先設計好，考工夫的地方通常在組裝和塗裝，但「情景模型」要顧及的範疇更多。慕容桑以電影比喻，「情景模型」創作者除了是編劇，要編寫情景和情節，同時又是掌控大局的導演；但模型的組裝和塗裝部分，也得由自己一個人獨力完成，所以他也要身兼道具組的工作。就像整個片場發生的一切，都由自己一手包辦。

至於創作方向，慕容桑指他的主題較無定向，主要來自本身的愛好和興趣，也會把模型世界以外的觀念融進作品。像他在2018年度香港比例模型會主辦的「香港公開模型大賽」中，奪得科幻情景組冠軍的作品《羅馬假期 Roman Holiday》，就以喜歡的動畫《機動戰士高達0079》動畫為背景。在作品中最搶眼的，自是居中位置那一隻「中空懸浮」的渣古，他說在這份作品中融入了超現實畫作中常見的錯視技巧，帶來一種奇觀的效果。至於作品名字，則來自柯德莉夏萍主演的《金枝玉葉》的原文片名，也是創作者本身喜歡的電影。

「別小看名字，命名對『情景模型』非常重要。」他解釋，名字是作品唯一的文字資訊，起名的好壞，會直接影響觀眾對作品觀感。以他另一個作品Just Like Heaven為例，同樣是以動畫《高達》為背景，作品名字來自他喜歡的英國樂隊The Cure的一首曲目，不過用在刻劃軍人聯誼聚會的情景，則讓人感受到這戰爭中的片刻寧靜，與戰友休閒聚會的安心舒坦。

相對於技巧，慕容桑更重視作品意念，如何從無到有去創造一個情景氛圍，就像創造一個自足的宇宙。然而在「造物」之前，還得對萬物形態有基本概念，這方面就相當考驗日常生活中的觀察力。慕容桑說，他平日會特別注意各樣物品的形態，甚至連扔在桌上的垃圾，他都會拿到手上把玩一番，研究能否用到作品裏。

創作前實地觀察 閱讀史料

像上文提到的《羅馬假期》作品，其中一個角色脖子上繫着的相機，就是他從零開始創造出來。「很多時候做『情景模型』，雖然部分物件可以用模型套件改裝，但如果找不到適合模型時，就必須由創作者一手一腳雕刻而成。」另外亦可以看看，他奪得2018年「香港公開模型大賽」情景組亞軍的《忍び Shinobi》，刻劃忍者間的決鬥畫面，其中忍者用到的各樣武器，例如攀岩走壁用的「鈎繩」，實際使用的情况會怎樣？其拋物線是什麼角度方向？要製作貼近真實世界的場景動作，除了平日要多觀察，另一些日常生活中較少接觸或觀察到的事物，就需要創作者的歷史知識，所以他在創作前期準備時，除閱讀大量相關史料，更特意走到日本的「江戶東京博物館」蒐集資料，只求作品更貼近現實。

一人主宰 造就無限可能

「情景模型」的創作形式看似無拘無束，但作者必須從頭都尾嚴格掌控情况，不過這倒符合他想主宰創作的個性。《關公大戰外星人》是他新近完成的作品，奪得日本「第8回濱松情景格蘭披治」Fine Molds賞。作品以一比一的電視為框架，情景則取材自1970年代的台灣同名電影。無論是作品本身的玩味，或對香港風景的還原度，水準都十分高。更特別的是，如果你到作者專頁查看作品，會聽到他為作品配上的原創音樂。在觀賞關公對抗外星人，城市滿目瘡痍的情景同時，配合跌宕起伏的節奏，其氣氛甚至不遜於原著電影，讓人驚歎「情景模型」的無限可能。

文：林京賢

編輯：劉家睿

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