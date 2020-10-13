知多啲：軟膠玩具復興潮 玩創獨立自主

【明報專訊】玩具世界何其廣闊，除了小孩玩具，也有大人專屬玩具，說的就是來自日本的sofubi。以字面解釋，sofubi其實來自英文的「soft vinyl」，即「軟質搪膠」的意思，後來簡化為sofubi一字代表「軟膠玩具」，逐漸成為一股次文化，在世界各地有眾多愛好者與創作者。

純手工創作 脫離傳統怪獸主題

Sofubi在最開始時，比較多用來製作女孩的玩偶。後來慢慢成為男孩玩物，生出眾多怪獸造型的潮流，例如1966年時丸三公司以《哥斯拉》為題推出了首隻sofubi怪獸，自此怪獸就成為sofubi的熱銷主題。像Bandai這樣為港人熟悉的玩具公司，也生產過大量sofubi怪獸玩具。然而1980年代特攝片式微，新生代孩子不再為怪獸玩具瘋狂，加上大量企業將工廠移往中國，令日本sofubi工廠難以為繼。直到2000年後，一群熱愛sofubi的獨立創作者紛紛設自家品牌，才帶來復興潮流，創作主題也脫離傳統怪獸，衍生各種天馬行空創作。因為是純手工製作，玩具數量有限，受歡迎作品動輒可以賣到成千上萬元。

香港也不乏sofubi獨立品牌，像2013年成立的Awesome Toy，主力設計昭和年代風格的sofubi玩具，像以電影《猿人爭霸戰》為靈感的《電子猿人》，由《閃靈》啟發的Murdered Twins，帶有現實批判意味的Brainwash TV，又或其副品牌「無謂島」的一系列原創可愛角色，創作主題不按牌理，不變的倒是貫穿作品的幽默感，以及自主創作的獨立精神。