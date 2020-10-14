第一身視角無人機比賽 會飛的F1 空中競速激鬥

用來競速的FPV無人機，大多使用直徑5吋的槳翼，機架不少部分均以3D打印製作，既能降低成本，亦能隨飛手偏好調節。像Ｗil作為港隊選手級數的裝備，也不用1萬元就有交易。（蘇智鑫攝）

晚上舉行的無人機競速比賽，賽道和障礙物會以LED光管砌成，讓飛手更清晰看見賽道，圖為在韓國大邱舉行的2018 FAI Daegu Drone Race World Cup比賽。（FAI提供）

遙控器最重要的部件，是控制無人機飛行的左右兩支搖桿，其餘重要資訊如電壓、油門、飛行時間均可在圖傳眼鏡的顯示屏上讀取。（蘇智鑫攝）

「放眼」四方：飛手Wil操控着遙控桿，彈指之間，FPV無人機翱翔、盤旋於半空，機頭第一身鏡頭攝得的畫面，傳到他的圖傳眼鏡。（全版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩，置身戶外須佩戴口罩。）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】腳踏實地生活久了，不免會幻想像飛鳥般翱翔天際，俯衝而下，再展翅騰飛，會是什麼感覺？當科技尚未能夠將多啦A夢的竹蜻蜓帶來現實時，可幸近年興起一種新興運動，只要戴上特製眼鏡，手執遙控，便可控制無人機在空中風馳電掣，將第一身視角的飛翔畫面盡收眼底。彈指之間，飛手們（FPV無人機操控者）鬥速度，鬥戰術，鬥毅力，猶如將F1賽事搬到空中。

時速可達200公里

談到無人機，最為人認識的，想必是航拍機或遙控飛機。而眼前的無人機，是FPV（First Person View，第一身視角）無人機，又有「穿越機」之稱。它沒有航拍機的穩定器，也沒有自動導航，只有神龍見首不見尾的輕巧身軀，是為競速專用。呼嘯一聲，無人機騰空、翻筋斗、來回兜轉，每小時速度可達100至200公里。機上前置鏡頭攝下的畫面，傳給站在地面的飛手，「像坐在機艙，像駕戰機但你不會死，感覺有如會飛的F1」。玩齡5年的飛手何永志（Wil）說。

Wil本來是遙控車發燒友，在洲際賽事Asian On-Road Championship的 formula組別名列前茅，奈何他愈投入遙控車比賽，愈發現比賽不過是「軍備競賽」，購買昂貴裝備為先，技術為次，每個月起碼要花6000多元養車。陷於瓶頸時，Wil上網看到無人機短片，旋即入手試玩，畢竟新手的全套裝備，也不過千餘元。「想不到玩了9個月，參加內地一個選拔賽，竟入了圍，比賽中我在全中國排第9，突然要當國家代表出賽，像夢想成真。」後來征戰過韓國、台灣、東南亞等多個比賽的他，現在是香港FPV無人機競賽代表隊成員之一。如果沒有疫情，訪問這刻，Wil說自己理應身在無錫作賽。

飛越障礙 反應技術兼重

沉迷於無人機，當然不單止因為好勝心，「與遙控車相比，玩無人機是第2個世界，刺激開心好多」。戴上圖傳眼鏡，有如進入另一國度，地平線上，無人機帶領視野在半空飛翔。如果是比賽的話，畫面就更刺激了，賽道上設有不同的障礙物，像圓拱門廊、羊腸通道、各種形狀的支架，飛手必須鬥快越過這些障礙，壓倒對手取勝。比賽時每名飛手還有一名領航員在旁，向飛手傳達即時指令。例如對手追得多貼，還有多少個彎到終點，即使飛手看不到周邊環境，也能對整體戰况了然於胸。

然而，眼鏡內的畫面頗低清，雜訊不少，有點像CCTV畫面，Wil解釋：「我們不追求清晰畫面，而是追求能見度，一秒可飛10多米遠，飛手不可以lost任何一秒的視訊，一lost就容易炒機。」他說digital（數位信號）畫面雖然高清，但只是「為自己開心」，純屬視覺享受，如果在競速比賽，為求圖傳穩定，大多運行analog（類比信號）系統。

自砌無人機 探索獨門技巧

擁有一台無人機絕不簡單，大部分飛手的無人機，均是自己一手一腳砌成，以切合自己需要。港隊教練陶志灝（Albert）稱：「從3D打印機件、裝上摩打和槳翼、上螺絲、焊接機件，也不假借於他人手，才能對自己的飛機更認識，更有信心。」競速無人機多數是4軸機，即裝上4個摩打。機架主要以碳纖物料製成，以求輕身，飛得快。扁平的機身內，裝有處理及接收信號的組件，包括電子變速器控制4個摩打；如同電腦CPU的飛控（flight control），負責處理信號及控制電路；用來接收信號的接收器；外部則設置鏡頭，連接圖傳眼鏡：設好天線，便可將信號傳至眼鏡。電池艙通常置於機底，重心在底部的話，無人機高速轉彎時，動能可更強。麻雀雖小，五臟俱全。

至於他手上的遙控器，簡單來說就是左右兩支搖桿，分別控制轉速和前後，貌似簡單的操作，卻是最困難之處。Albert說，操作FPV無人機，不像駕駛汽車般可以隨意煞掣，突然停浮在空中，飛手只能用兩支搖桿，控制速度和方位。「單是在空中停低的動作，已需長時間練習。還有如何收油、加速、入彎？用什麼航線、速度跨越障礙？將無人機操縱自如、快慢如心，是最具挑戰的。」

尤其FPV競速屬新興運動，實戰上，沒有一本通書讀到老，很多技巧都要飛手自己探索。「FPV無人機沒有飛行輔助，所有操作只靠手指控制，很考驗反應和即時判斷。」除此之外，在砌機的過程中，飛手少不免要研究零件結構，了解飛行原理，動手製作飛機，講求又是另一門專業知識。就像許多運動一樣，Albert表示：「最重要的，還是毅力和訓練。」

文：宋霖鈴

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪

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