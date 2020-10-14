匯聚Keith Haring各時期作品 探索色彩人形背後意義

【明報專訊】Keith Haring可能是其中一個最入屋的當代藝術家。Coach、EVISU、Swatch、Toms、Uniqlo、Zara等不同類型不同定位的潮流品牌，也曾以Keith Haring的創作推出crossover系列，其充滿色彩和趣味的人形圖案固然搶眼，但大家又有多了解背後的意義？富藝斯現正在K11 MUSEA全新登場的K11 Art & Cultural Centre舉行「Keith Haring: Falling Up」展覽，透過藝術家不同時期的作品讓大家了解其創作意念。

「Keith Haring: Falling Up」展覽作品包括Keith Haring短暫藝術生涯中一系列極具辨識度的畫作和雕塑，還有一組來自藝術家相識之人的紀念品。透過這些經典作，參觀者能感受這位普普大師的熱情。富藝斯私人洽購部主管暨副主席Miety Heiden表示，風靡全球的美國街頭藝術家Keith Haring是普普藝術與20世紀繪畫史上最重要的人物之一。他重新定義了公眾對藝術的理解，成就其在藝術史上不可取代的地位。

作品充滿趣味 探討死亡性愛戰爭

從公共藝術到版畫創作，他的作品模糊了高級藝術與通俗文化的界限。「這位塗鴉奇才在31歲時英年早逝，但他留下來的作品對後世影響深遠。今次公開展覽除了包括Keith Haring以不同主題媒介創作的經典作品，還有與藝術家相識之人收藏幾十年的紀念品。我們期待與資深和新晉藏家及藝術愛好者分享這些流露出藝術家充滿趣味和天賦異稟的創造力之展品。」

自幼即展現繪畫才華的Keith Haring在1978年移居紐約，就讀紐約視覺藝術學院。儘管他的作品充滿色彩和趣味，但除了吸引眼球以外，實際上還有更深層的意義，微妙地探討死亡、性愛、戰爭等各種現實生活中面臨的問題。他短暫的藝術職業生涯始於用白色粉筆於地鐵站中的廣告看板上塗鴉，其後成為藝術家經典的圖形視覺藝術語彙。從公共壁畫、T恤到Swatch腕表，Keith Haring充滿活力和多元的創作隨處可見，使精緻藝術與通俗文化打破藩籬，並讓街頭塗鴉以藝術的呈現方式走入人群。展覽現場展出的作品和紀念品，均可透過富藝斯私人洽購部門購藏。

草間彌生領銜網拍 多樣風格雲集

除了Keith Haring的作品，同場亦展出富藝斯第2場「24/7」當代藝術網上拍賣拍品，涵蓋油畫雕塑、限量版本作品和攝影作品，包羅萬象，迎合不同類型藏家的收藏品味。富藝斯香港網上拍賣部主管Delissa Handoko表示：「今年由亞洲團隊策劃的兩場跨門類網拍均非常成功。「24/7」當代藝術網拍在去年10月首度推出後，獲得藏家熱情支持，以97%高成交率收槌。今次登場的作品不但風格多樣且估價範圍豐儉由人，展現當前藝術市場的收藏需求。」

這次的120件精選拍品囊括草間彌生、奈良美智、Banksy和KAWS的創作，當中以草間彌生的《南瓜（II）》領銜，此作品為印製樣本，在版畫中實屬稀有，奈良美智的木刻版畫《破碎的寶藏》及《我的小寶貝》亦是亮點拍品，均以藝術家展現邪惡與天真共存的小女孩肖像為題。網拍中亦有MR.、Buff Monster和Matt Gondek等藝壇新星作品，另值得一提的是Marina Cru、Roby Dwi Antono及Alex Face等年輕東南亞藝術家的創作，拓展西方和東亞藝術以外的收藏選擇。

●「24/7」網上拍賣亮點拍品及Keith Haring: Falling Up展覽

日期：即日至10月18日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre

「24/7」網上拍賣

時間：即日至10月19日晚上6:00

網站：bit.ly/3nxfc7B

文：張曉冬

編輯：劉家睿

美術：謝偉豪

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