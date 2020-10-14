同場加映：巨型梵高耳朵 維港現身

【明報專訊】K11 MUSEA開幕1周年，除了跟富藝斯合作展出Keith Haring經典作品 ，在即日至11月8日亦在場內展出多個藝術作品，包括在K11 MUSEA海濱長廊展出，藝術家組合Elmgreen & Dragset創作的巨型《梵高的耳朵》裝置；MUSE EDITION內展出的西班牙藝術家Javier Calleja作品《沉思男孩》及《小莫瑞吉奧》；以及由鄭志剛監製、劉嘉玲主演、程然執導，在2樓Gold Ball播放的短片《惑》。

來自挪威與丹麥的藝術家Elmgreen & Dragset喜歡以天馬行空手法呈現日常物件，打造似幻似虛的藝術裝置，例如曾於2005年在美國得州沙漠製作的Prada Marfa藝術項目，開設一所永不開門的冒牌Prada商店。《梵高的耳朵》則以維港景色作背景，9米高直立的游泳池藝術裝置，池內的藍青色對比白色邊框，不鏽鋼梯子、圍邊的燈和跳水台等元素使它更為逼真。作品連結周邊環境，探討社會及文化的關係。

大眼木偶雕像 沉澱靈感瞬間

來自西班牙的Javier Calleja是另一當代炙手可熱的藝術家，其創作的人物擁有一雙大眼睛如玩偶一樣令人印象深刻，備受收藏家擁戴。《沉思男孩》有點像藝術家自我形象，反映他在工作室的模樣。木製雕像勾畫出像冥想般坐着的天真無邪男孩，頭頂幾本書，上面還坐着小黑貓，捕捉藝術家在沉澱靈感的一瞬間。《小莫瑞吉奧》則是Javier Calleja向他崇拜的藝術家Maurizio Cattelan的致敬作。K11 Design Store網上亦發售《小莫瑞吉奧》藝術模型黑色禮盒，模型8厘米高，有101款頭髮與衣服的色彩配搭組合，可成為首飾、頸鏈、鎖匙扣、行李牌以至時尚配件，讓大家隨身攜帶。