Double F：做足50年的浪漫

【明報專訊】上了一課David Swenson帶的Ashtanga瑜伽第一序列，課後他分享，說起1969年開始習瑜伽，聽後心裏一計，也逾50年了。心裏神往，若能堅持做一件事50年，不知又何如？

上年開始習瑜伽，因為Covid-19，瑜伽中心時開時關，有時學得熱切，形成了生活的節奏，但各種限聚令一來，又得停下一段日子，時日反覆難以成形。也不止我吧，很多人的生活都有了起伏，有的如我一般，不得已放下手上各種事情，原本計劃開展的一直延遲；有的則因這些突來的間隙，開始嘗試以前未嘗試過的事。

瑜伽很多人試過，Ashtanga是其中一種，共有6個序列，每個都有固定的動作，由於只能在練好一個動作後才能進入下一階段，很多人可能學了10年還停在第一個序列。如此長年重複同樣的動作，在其中深入、安定，也是一種修為。Ashtanga又好，廣義的瑜伽亦好，本就是着重由身體的修煉提升至精神層面。Ashtanga是梵文，ashta指向8，anga意為肢體，是為8肢瑜伽，意指習此瑜伽的8種境界。第1肢是Yama（持戒、自律），包含不傷害、不說謊、不偷盜、不縱慾、不貪婪。第2肢Niyama（遵守、奉行），包含潔淨、知足、紀律、讀聖賢書、敬神。第3肢Asana（體位法、調身），亦即平時我們所習之着重身體鍛煉的瑜伽動作練習。第4肢Pranayama（呼吸控制法、調息），近似我們所言學太極時的氣，之後數肢都更着重精神層面，第5肢Pratyahara（感官內斂）、 第6肢Dharana（注意力集中、凝神）、第7肢Dhyana（冥想、入定），直至第8肢Samadhi（三摩地、沉思、禪定），更是神思意識與萬物同在的入襌之境。

現在學瑜伽，多是由第3肢學起，其實第1、第2肢也未做好，像我就是充滿缺點的人，單是第2肢的紀律已做不好。而第1肢的不傷害包括不傷及自己，但總是覺得太遲起步學習瑜伽，心裏着急時間不夠，就勉力而為，經常受傷。至於在這樣的城市生活，在各種工作與交接中，為了不被他人傷及，大家總是在言語或行動上，先以保護自己權益為先，以免為他人所傷，過程中亦不免傷及他人。

堅持練習 專注小事修煉自身

練不了心，先練好身吧。但有時卻又太過鬆弛，尤其遇到一些式子，練來練去做不來，就泄氣了，覺得大概自己是永遠做不來了，這種狀態總是在看到班上其他同學時才慢慢平靜下來：時不時在不同的課堂遇見某幾個上了年紀的同學，五六旬的年紀，卻輕易做到各種難度動作。當下心思漸漸平緩，你看別人輕而易舉的事，其實也是經歷了長久的練習，而且身體是各人自己的，人人不同。

你得到什麼，你失了什麼，也是自己的，最好的生活就是心神安定下來，回到自身的修煉。這段病毒襲世的日子，各種反覆，也就在當中練習不被打斷生活的節奏。David Swenson學習瑜伽50年，若不望那麼遠，只在做每一件小事時，也想着用5年時間好好去做，也就很不同了。

50年有時定義了一個城市的未來，不少人也未必有50年的生命，但選一件喜歡的事做足50年，真的很浪漫。

文:方太初