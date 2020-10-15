10月關注 衣櫃最愛舊衫

【明報專訊】香港每天有196公噸的衣物投進垃圾堆填區；30%的香港人會將不需要的衣物視為垃圾般棄掉；僅31％的香港人擁有二手衣物；每5名香港人中有2人只保存衣物1年或以下。以上數據，都是來自致力減少時尚浪費的環保非牟利團體Redress。它們於今年8至9月委託獨立市場研究公司Edelman Intelligence負責「香港衣物購買、使用及處置習慣研究」，調查對象為18至64歲香港的男女性。線上問卷訪問1000名受訪者，探討了3個主要範疇，包括衣物消費行為、衣物使用習慣及衣物處置方式，以評估香港大眾對時裝廢料物問題的看法，並了解2019新型冠狀病毒如何改變相關習慣。

線上活動 鼓勵分享最珍愛衣物故事

相對其他已發展城市，香港人在時尚環保意識依然大有進步空間。Redress將今年10月定為Get Redressed關注月，以鼓勵大衆透過重生、重新配搭、重著，以及重新想像衣物及延長它們的壽命。關注月活動包括線上比賽「尋找全港最悠久衣物」活動（圖1）：鼓勵參與者把衣櫃中最珍愛的衣物的照片及故事分享到Redress的社交平台，勝出者將可獲高級二手服裝店HULA現金券。還有多個線上的免費教育活動，以探索香港時尚消費及舊衣新穿的議題。最後Redress還安排了50多個衣物回收點（圖2），遍佈香港不同公眾地方如店舖、餐廳、商場和辦公室大堂等，鼓勵大家做好回收。

查詢：Redress www.redress.com.hk

文：溫兆明