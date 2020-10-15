路線自訂 無繩束縛 上爬橫移 「抱石」鬥智鬥力

【明報專訊】疫情下，大家更關注健康，不少人希望藉運動提升體能。除了跑步、行山等熱門項目，連較冷門的運動也漸受青睞，抱石運動便是其中之一。抱石是運動攀登的其中一個項目，最大的特點是毋須使用繩索等安全措施，也可享受攀爬樂趣，簡單方便，因而愈來愈多人參與。近日，先後有兩間室內抱石場開業，場地設備多元，更提供訓練及健身等裝備，玩法多多，讓一眾「爬手」進一步挑戰體能、平衡及協調能力。

（本版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩，所有介紹場地使用者均須佩戴口罩。）

抱石運動是今年東京奧運的比賽項目之一，可惜疫情下，比賽未能如期舉行。但這運動在香港漸漸多人認識，室內抱石場愈開愈多，位於佐敦的Campus Climbing HK（下稱Campus）是其中一間。

面積約2000多呎的Campus，地方不算十分寬敞，但甫入場已見到一大片落地玻璃窗，感覺光猛舒適。創辦人之一的湯芷晴是香港運動攀登集訓隊成員，經中國香港攀山及攀登總會（HKMU）甄選後便可代表香港出賽。她本身是香港中文大學的醫科生，生活忙碌但仍熱中抱石運動。湯芷晴指出，抱石運動是於人工矮牆上攀爬，以Campus為例，牆身約4米高，牆上裝滿把手（holds），牆下方鋪有安全厚墊保護，故毋須使用繩索等安全設備。另一方面，玩家可利用牆上的把手，自訂不同路線，規劃攀爬的方向，路線不止是向上爬，也可以橫移等不同方向，變化多端，大大提升難度及趣味。

牆身4米高 地上鋪厚墊保護

抱石可分室內人工場或戶外，她認為在天然石牆玩抱石可享受大自然，但會受天氣影響；室內人工場則不受此限，而且在路線設計方面，人工牆較天然牆有更多變化。然而，不少人認為抱石是「大隻佬」的玩意，主要用雙手「拉動」身體，需要強勁的臂力，但湯芷晴則不認同，「抱石不止是臂力的運動，也需要平衡及身體協調，因此不能只使用手臂『蠻力』，還需要動用全身的肌力配合。加上面對一些難度較高的路線時，更要花心思研究及分析，採用不同的攀爬動作和技巧，所以，即使是同一條路線，也可用不同方式來完成」。

講求平衡協調 場內設器材鍛煉

Campus的創辦人除了湯芷晴，還有2名抱石高手：曾渤朗及周紹銘，他們都是大學剛畢業的年輕人。3人由於熱愛攀石，希望成立自己的攀石場，因而膽粗粗創業。曾渤朗也是香港運動攀登集訓隊成員，他指出，成立攀石場是他們的夢想，更相信「追夢要趁早」，趁年輕時完成心願。他們又提到，希望借攀石場來推廣這項運動，場內的路線有難有易，讓不同程度的抱石愛好者一展身手，與此同時，場內也有不同訓練器材，讓爬友鍛煉體能及技巧。若有新手到來，攀爬時遇到技術問題，更可即場請教在場一眾高手。3個年輕老闆平易近人，經常與場內客人打成一片，凝聚了一班志同道合者，互相交流抱石心得，氣氛熱鬧。

■Campus Climbing HK

地址︰佐敦廣東道600號1樓

查詢︰Ig:campusclimbing_hk

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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