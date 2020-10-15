高手開發「新路線」 難度趣味增

【明報專訊】九龍灣的Project Climb & Boulder HK（下稱Project）是另一間新近開業的抱石場。早在開張前，不少抱石發燒友已對這個場地翹首以待，期待新場可帶來新穎有趣的攀爬體驗。事關其中一名創辦人陳翔志，曾多次代表香港參賽，並屢獲佳績，包括2017年全運會男子抱石冠軍。由於他身經百戰，見識豐富，設計Project的人工牆時，令路線風格更多元，趣味度更高。

把手體積大易抓穩？

陳翔志提到，現今的抱石運動把手設計愈來愈多變化，路線的風格已和數年前不同。以往的把手款式大多會有明顯的手握位，把手體積愈細，難度也愈高。但現時的把手不少設計成圓球或不規則等形狀，而且體積大，看起來手握的空間多了，但事實上這些把手難度可能更高，「因為部分體積大的把手，表面或較其他把手更光滑，沒有明顯的手握位，較難緊緊抓實，攀爬時要多靠自己協調身體的動作，找出理想角度去抓穩」。Project場內有各種款式的把手，方便組合成不同風格的路線。

斜牆斜度有得揀

他又說，每個人的身高及體能也不同，攀爬的風格亦有別，有些人精於平衡，有些人則以力量取勝。因此，他設計路線時盡量配合不同風格的玩家，在場內設有不同角度的斜牆，即牆身向地面傾前，斜度由場主自設，斜度愈大，對玩家體能要求更高。不過，直牆（即牆身垂直）上的路線，雖然對玩家的力量要求較低，但並非一定是最容易，因有些路線需要玩家有相當高的平衡及協調力，要更多技巧去完成。Project佔地逾4000呎，牆身高約4米，另一名創辦人Kevin指出，場內除了提供抱石設備，石牆旁亦設有休憩區、伸展空間及一幅可以調校斜度的牆，專門供資深爬友練習，藉以提升體能及技術。

■Project Climb & Boulder HK

地址︰九龍灣美羅中心一期2樓11室

查詢︰projectunderscorehk.com