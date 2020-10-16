罐頭廁紙砌「祭壇」 細看藝術家神靈

【明報專訊】留家抗疫的日子，有沒有重新思索自己與「家」的關係？家是日常，是暗黑或純潔，是氣味或聲音，是傳統或是科技，是人或是神？看當代藝術，不少人覺得會迷失在概念之間，HART總監胡津如說希望觀眾「自由地享受藝術feel free to enjoy the art」。走在精緻而充滿概念的作品之中，展覽空間是觀眾發揮想像力的舞台。

展覽廳中落地玻璃後面的裝置，看上去像個祭壇，近看卻可見壇的中心是疊起來的午餐肉罐頭，加上綠色海綿、卡板、卷裝廁紙。這個以家中常見日用品及食物組裝而成的龐然大物，線條分明且高度對稱，像祭壇也像建築模型，這些物品聚合起來讓觀眾有一種異樣感，到底微小而支撐我們日常生活的是什麼？

抽象《門神》 私密又赤裸

由此展覽進入主題「駐家寧神（Household Gods）」，藝術家陳沁昕說：「討論展覽主題時大家嘗試找出彼此感興趣的東西，當時已經開始在家工作和lockdown，經常待在家裏，就會思考家庭（household）的事情。」胡津如在提到主題時，馬上想起藝術家吳佳儒的作品《門神》，展覽的核心是——到底人對家庭和人類活動，抱持什麼信念。

吳佳儒的《門神》畫作，藉着繪畫門神的形象而重新思考，是暴力在「保佑」我們的家庭生活嗎？抽象的畫作中是光脫脫而柔軟的身體，畫家對於家的印象似乎是私密的，又赤裸而坦誠的。吳佳儒認為展覽主題能呼應自己一直以來的藝術實踐，「在生活中爆炸的東西、多餘的東西，我認為是要處理的問題」。此次展覽中她的另一個作品，把生活中瑣碎物品如膠樽、手機殼、玩具等，加上木材，在組裝過後添上顏色，非有機物是灰色，像塵埃一樣，而有機物是彩色，但燈光照射在非有機物的灰色塗層後會發出亮光，那些死物只有在燈光照射下，你才會看到藝術家眼中它們真正的模樣。這是吳佳儒對家用品的詩意探索，她也補充，用塑膠組裝時會想道，「會不會塑膠就是新的雕塑呢？因為塑膠的生命比人類更長」。

胡津如說此次參展的藝術家比較「概念性」，只要有一個文本就可以開始創作，剛好他們都在工作室便會討論大家的同與不同。4名藝術家都來自HART的「匯舍（HART Haus）」項目，一個由舊式工廈改建而成的藝術家工作室，以培育創意人才為宗旨鼓勵文化交流及藝術創作，疫情期間藝術家在工作室埋首創作，策展人郭瑛也觀察到，他們能有很深入的溝通和對話。

「白色其實是一種潔癖」

陳沁昕在此次展覽中帶來兩件新作品，其中一個裝置有一張地氈，以很多白色的尼龍絲拆散後再編織而成，上面是一個白色的、像家中放雜物的層架，是由特別的物質捏成的，遇熱即融並變成透明；一橫一豎的組合，又令人想起祭壇，「白色其實是一種潔癖」，整件作品唯一的顏色，是層架上粉紅色和粉藍色的漱口水。另一作品同樣可見她對物料和顏色的敏感度，因為她曾有過嚴重失眠的日子，讓她感悟「睡覺跟死亡很相似」，因而以兩塊牀頭板製作「睡眠的紀念碑」；她用以包裹牀頭板的物料，剛好是製作防護衣物的物料，加強「潔癖」的意象；牀頭板背後的光暈不是來自燈光，而是熒光布料的反射，重複探討家庭的「神聖」之處是什麼。

最後一個藝術家Shane Aspegren，在展覽場地播放實驗聲音及音樂，加上聲波形狀的地氈、軟墊，以及漸變的顏色，佈置在場地中的一個小角落，原來這些視覺上的顏色、紋理、形狀，都是由他的聲音作品翻譯而成的視覺語言，為觀眾準備了一個以聲音頻率，推動身體與心靈上自癒機制的場域。胡津如形容他的作品總是給人「高度控制，卻又容許可能性出現」的感覺。

郭瑛表示這次展覽致力探索生活中難以說明的抽象品質（abstract quality）及情緒。胡津如也說入行多年，很少看見展覽能夠以這樣切身的環境出發，而這一個流動的製作過程，能引發更多討論空間，所以藝術家們也共同出版了一本刊物，亦安排了觀眾遊覽工作室「匯舍」的活動，讓大家一窺當代藝術的創作過程。

■「駐家寧神」

日期：即日至11月21日

地點：HART Hall （香港中環皇后大道中80號 H Queen's地下）

查詢：2908 8044

文：胡筱雯

編輯：陳淑安