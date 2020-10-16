留意疾病徵兆 高齡毛孩延年有法

毛孩跟人類一樣，上年紀後身體機能變弱，需要額外的關懷和照顧，除了要注意生病徵兆，也宜定期檢查身體。（Aleksandr Zotov@iStockphoto）

【明報專訊】昔日家中的毛孩小霸王，隨着年長而活潑不再，健康也漸漸走下坡，主人無不心痛。當貓狗踏入晚年階段，主人更要細心留意牠們有沒有生病徵兆，及早求醫，好好照料，才能讓牠們更長壽。

貓狗和人類一樣，到了一定年紀以後，身體各方面機能開始走下坡。對於貓來說，踏入11歲便屬於高齡，15歲是老年階段。然而每隻貓的身體狀况不同，9lives香港貓醫院獸醫林玉芬表示：「年齡不能作為判斷身體老化的指標，要視乎貓的健康狀况或行為舉止而定。一般而言，貓在12歲左右，年老迹象開始明顯，體內細胞活躍程度漸漸下降，身體機能（包括心臟和免疫系統）亦會變弱。」至於狗隻，當達到預期壽命的四分之三就被視為年老。以小型犬來說大概8歲，中型或大型犬約6歲，便進入年老階段。

隨着年齡增長，貓狗身體各部分逐漸退化，嗅覺、味覺和聽覺變得遲鈍，甚至罹患疾病或出現痛症，如牙齦發炎、關節炎、血壓高、慢性腎衰竭等。主人要加倍留意以下事項，發現毛孩不妥便應及早求醫，以免病情變得嚴重，令牠們活受苦。

行為改變 動作不靈活

主人可留意貓狗行為有否改變，例如動作不靈活，不再愛跳，或變得疲累。

關於狗：香港愛護動物協會助理高級獸醫周至欣表示，老狗常出現關節疾病，行動力大不如前，「例如以往走路30分鐘也不成問題，現在走20分鐘便要坐下休息；睡醒後，起來動作僵硬，走路時四肢不靈活，動作如機械人，以上毛病或因關節問題所致」。

關於貓：貓是忍痛高手，即使患關節炎也未必有明顯跛行，林玉芬說：「牠們會盡量降低活動量，減少跳躍、攀爬等動作，避免關節更加疼痛。」另，關節疼痛令牠們無法好好整理毛髮，影響毛髮和皮膚健康。

貓和狗：兩者也有可能患上慢性腎衰竭，尤以老貓風險更高。林玉芬說，「腎臟幫助製造紅血球的荷爾蒙，當腎功能轉差，會因貧血而顯得疲累，食慾下降。腎病亦會引致高血壓，嚴重可導致視網膜脫落甚至失明。」然而，由於貓主要是透過嗅覺和記憶找出既定位置進食和大小便，主人不易察覺牠們視力有異。獸醫檢查寵物視力時，會以光照向牠們眼睛，看看瞳孔會否縮小，以及用手指快速靠近寵物眼睛，看看會否眨眼，藉此測試視力是否正常。

胃口改變 疾病的警號

若寵物的胃口變差，可能是牙齒、肝和腎毛病的警號。

貓和狗：貓狗都可能會因為牙石積聚、牙齦發炎或牙齒脫落，咀嚼時感不適而減少進食；或因患肝、腎疾病而失去胃口。如果發現喝水和排尿增多，成因有多種，如患尿道或腎臟疾病。

每月磅重 留意身形變化

主人可留意毛孩有否變胖或變瘦。林玉芬建議每月替寵物磅重，方法是主人先量度自己體重，然後抱着寵物磅重，減掉自己體重後便是寵物重量。

關於狗：老狗容易出現甲狀腺素過低，新陳代謝變慢，容易疲累，胃口一般但體重會不斷上升。

關於貓：貓則相反，7歲以後常出現甲狀腺素分泌過盛問題，由於新陳代謝快，因此進食分量正常亦會日漸消瘦，而且會嘔吐。

貓和狗：貓和狗都有可能因腦退化而出現認知障礙症，尤其狗隻更為常見，周至欣表示，「有些患認知障礙症的狗會在凌晨時分扎醒後在屋內踱步，悲鳴或吠叫。藥物有助增加腦部血液循環，補充魚肝油等營養也能緩和認知障礙症徵狀」。

文：李佩雯

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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