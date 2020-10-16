年年驗身：定期驗腎提早對付「貓殺手」

【明報專訊】人的1年有如貓狗的7至9年，因此毛孩在1年之間的身體變化可以很大。獸醫周至欣建議狗7歲起、貓10歲起每年接受檢查，獸醫林玉芬建議年老貓狗每半年做檢查，讓獸醫評估寵物身體狀况，及早發現疾病，「獸醫會檢查貓狗牙齒狀况，有否心律不正，觸摸動物身體，檢查肝及腎臟大小是否正常，有沒有關節痛等，再透過驗血、影像檢查，可及早發現關節病、血壓高、慢性腎衰竭等問題」。

尿液過分清澈 或是腎病警號

腎病是老貓常見致死疾病，目前無法根治。成因有多種，如長期攝取高蛋白質及鹽分食物、遺傳、少喝水等。狗同樣也有可能患上腎病，當腎臟退化到一定程度，便會變為腎衰竭，嚴重腎衰竭可在短時間內奪去毛孩性命。周至欣說：「如驗血發現腎指數CREA（Creatinine）升高，可判斷貓狗患上腎衰竭，但由於腎功能要大約喪失75%以上，CREA指數才會升高，故未能發現早期的腎退化。較新的SDMA（Symmetric dimethylarginine）測試，指數在腎功能喪失25%就會升高，比傳統腎指數更早發現貓狗有否出現腎退化，從而轉換腎病配方糧，減緩腎臟惡化速度。」

很多主人以為毛孩尿液清澈、色淡，是健康象徵，事實恰恰相反，周至欣說：「健康腎臟會把尿液濃縮，正常尿液應帶黃色，如尿液過分清徹，代表腎臟出問題。」