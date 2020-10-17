像素下調——新機的主相機像素下調至只有1200萬像素，但仍具有3倍光學及30倍數碼變焦功能。（勞耀全攝）

【明報專訊】Samsung自3月推出5G手機Galaxy S20系列後，最近再推出同系列的新機S20 FE。根據廠方解釋，FE解作「Fan Edition」，主要是由一班Galaxy的粉絲挑選出手機最重要功能而炮製。售價雖然與S20十分接近，但新機規格有不少改動，其中最明顯是S20 FE採用了6.5吋FHD+ Super AMOLED屏幕，尺寸介乎S20（6.2吋）與S20+（6.7吋）中間。跟其他S20系列手機一樣，屏幕採用開孔設計，但鏡頭孔是同系列之中最小。

S20 FE另一個主要改動是鏡頭組合。前鏡頭由S20的1000萬像素升至3200萬，方便用家拍攝出高質素的自拍照；主鏡頭的最高像素則降至1200萬，比S20的6400萬像素遜色，但保留了3倍光學及30倍數碼變焦功能。之前S20系列都有的夜間模式、一攝多拍等功能，新機亦全部有齊。至於用家最關心的電量問題，新機亦內置了與S20+相同的4500mAh電池，支援25W快速充電及15W無線充電，更可將電量以無線方式分享給其他支援無線充電的裝置使用。

效能方面，與其他的S20系列一樣，S20 FE沿用Snapdragon 865處理器，不過記憶體及儲存空間都比S20少一點，分別為8GB RAM和128GB ROM，支援最高1TB的外置記憶卡。為了提升吸引力，S20 FE推出了5種顏色，包括藍色、粉紫、粉綠、紅色及白色，機身則以霧面設計，相比其他S20系列的光滑外殼，留下指模的問題大大減輕，這或許都是其中一個用家換機的誘因。

■Samsung S20 FE規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 865

屏幕：6.5吋2400×1080像素sAMOLED

容量：8GB RAM、128GB ROM，支援最高1TB microSD

相機：1200萬像素廣角F1.8、1200萬像素超廣角F2.2、800萬像素3倍光學變焦（後）/3200萬像素F2.2（前）

體積：159.8×74.5×8.4mm

重量：190g

售價：$4998

查詢：3698 4698