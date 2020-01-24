$1699電競手機 自調更新率

【明報專訊】以性價比作招徠，一向是不少國產手機品牌的策略之一，包括近年新興的電競手機品牌POCO，其入門級X3 NFC電競手機，定價不用千七元，使用6.67吋FHD+挖孔式屏幕，除了面積夠大，更重要是支援120Hz屏幕更新率和240Hz觸控採樣率，這個規格在電競手機中十分常見，在移動畫面時可減少殘影外，按虛擬按鍵的反應亦會更快。不過，X3 NFC更重要是內置DynamicSwitch功能，可因應所觀看的內容，自動把更新率在50Hz、60Hz、90Hz和120Hz之間切換，有效減少耗電。

作為一部多功能的電競手機，除了屏幕質素，手機的震動及音效表現亦十分重要，X3 NFC亦沒有在這兩方面「偷懶」。先是震動功能，手機內置Z軸線性震動摩打，能在不同的場景之下，提供超過150種震動模式，震動感覺更像真；至於音效方面，機面上下都設有喇叭，上方為4cc喇叭，而下方為1cc喇叭。雙喇叭的最大好處是當用家橫向打機時，就算手遮住了其中一個喇叭，另一個喇叭也能提供聲效。另外，橫向手機時也能變成左右聲道發聲，對於「食雞」這類需要靠聲音判別敵人方向的遊戲，也十分重要。

對打機一族來說，最怕打一會兒手機便過熱。而這部手機內置LiquidCool Technology 1.0 Plus，設有加大的銅熱管及多層石墨，針對處理器來散熱，廠方宣稱最多可降低攝氏 6度。除了打機能力夠強，手機亦設有4個主鏡頭，包括6400萬像素主鏡頭，還有超廣角鏡頭、微距鏡頭和深度傳感器，亦支援4K影片拍攝及平滑影片縮放功能，功能都算齊全。雖然手機的處理器只是中階級數的Snapdragon 732G，也不支援5G網絡，但以$1699的機價來說，絕對有吸引力。

■POCO X3 NFC規格

作業系統：Android 10

處理器：Qualcomm Snapdragon 732G

屏幕：6.67吋2400×1080像素20:9 DotDisplay

容量：6GB RAM、128GB ROM

相機：6400萬像素主F1.89、1300萬像素超廣角F2.2、200萬像素微距F2.4及200萬像素深度傳感器（後）/2000萬像素F2.2（前）

體積：165.3×76.8×9.4mm

重量：215g

售價：$1699

查詢：3077 3620