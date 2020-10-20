健身中心設30米長「跑道」 消脂爆汗 推拉車仔練全身

鍛煉腳力——Wattbike（上圖）可感應踩車時左右腳的力度，下圖中屏幕上橫放的「8」符號，右圈較大，代表右腳力度較大。雙腳長期力度不一致，會影響踏單車表現。（黃志東攝）

【明報專訊】留家抗疫期間，相信不少人因活動量減少，身上已囤積了一堆脂肪，體重直線上升。趁健身中心重開，是時候「扚起心肝」做運動。記者一口氣走訪3間健身中心，包括逆市擴張的大型連鎖健身集團，分店夠多的24小時健身中心，以及主打素食理念的小型健身中心，各適其適，總有一間合你心意，讓你盡情爆汗。

（本版相片受訪者按拍攝需要，暫除口罩，所有健身室使用者均須佩戴口罩。）

疫情打擊經濟，不少行業叫苦連天，但偏偏有連鎖健身中心逆市開設新店。Pure Fitness於6月在牛頭角國際貿易中心設立佔地32,800平方呎的分店，共佔2層，1樓是餐廳，2樓是運動場地，設有多項先進健身設備。甫入健身中心2樓，記者留意到場內有條長跑道，難道是讓人在室內練跑？分店的健身教練Joey解釋，這條跑道30米長，是Pure Fitness分店中最長的一條。不過，這跑道並非用來練跑，而是配合不同器材作各式健身訓練，當中包括手推Tank。

提壺鈴練弓箭步操肌

全黑色的Tank備有4個小車輪，外形像一架手推車。Joey表示，Tank設有扶手位及長繩，用家可以選擇用雙手推動，或利用長繩拉動，從而訓練身體不同肌肉。「無論是用繩拉或用雙手推，都可以訓練爆發力、核心肌肉及上下肢的肌肉，而向前推動可加強胸肌的訓練，拉動則可加強鍛煉背肌。只要在跑道上向前推行1次，然後再轉以拉的方式『回程』，一來一回已練到全身肌肉。」另一方面，車身可調校不同強度的阻力，即使新手也可以應付。

Joey建議大家可先以半程跑道為目標，來回2至3次已頗費力。除了以Tank訓練，跑道旁放有多個不同重量的壺鈴，用家可以雙手各持一個壺鈴，在跑道上作弓箭步的肌力訓練。

感應雙腳力度 踩車助調節肌力

Joey還建議我們試試分店獨有的另一項受歡迎項目Wattbike，它是室內健身單車的一種，除了具測量速度及距離等基本功能，最大特點是可感應用家在踩車時左右腳的力度，「使用Wattbike時，屏幕會出現一個橫放的『8』符號，兩邊圓圈代表左右腳的力度，當兩個圓圈出現一大一小時，即是兩邊腳的力度不平均，大圈代表腳力較大」。若踩車時，雙腳長期力度不一致，不單令兩邊腿的肌力不同，也會消耗更多體力，最終影響表現。而這器材有助改善單車手雙腳用力不均的問題。

中高強度課堂 隨節奏鍛煉

不少人選擇健身中心時，除了要求有完善的運動器材或設施，具特色的運動課堂也是考慮重點之一。新分店設有一個名為FUZE的課室，是集團備有這課室的第二家分店。FUZE課室內有多款健身儀器、沙包及啞鈴等設施。Joey指導師一般會以約4個運動項目組合成一個課堂，如在跑步機及划艇機上練習帶氧運動，之後用啞鈴訓練肌力，再做回帶氧運動，周而復始地循環練習。課堂上，導師會播節奏明快的音樂，讓參加者跟隨節奏，引領學員的訓練達到一定強度，從而鍛煉力量、耐力及心肺功能等。然而，這個課堂的運動達中至高強度，Joey認為較適合有一定運動底子的人。

新分店的一角設伸展區域，有多張軟墊方便大家運動後紓緩繃緊肌肉，而這裏有一整排落地玻璃，感覺開揚，讓人放鬆身心。

做完運動，相信大家的肚子也在「打鼓」，但此時不宜大吃大喝，最適合是稍為補充能量。一樓的餐廳nood food café，提供「有營」餐點補充能量，推介紅菜頭腰豆素漢堡配焗番薯角，加上一杯添加了益生菌的芒果或薄荷沙冰Smoothie，好味亦不太油膩。

■Pure Fitness國際貿易中心

地址：觀塘道348號國際貿易中心1至2樓

查詢：pure-fitness.com/hongkong

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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