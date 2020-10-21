「混合式」設計 結合多種車型 流線斜尾 變種行政房跑車

這一代奧迪新車的車廂，控制台加入了明顯的弧形線條，高科技得來亦不會予人過分冰冷的感覺。（莊達民攝）

因為是斜尾造型，所以行李箱門以揭背形式打開，在高度略矮的停車位置打開尾門時就要多加留意。（莊達民攝）

【明報專訊】以前的座駕設計比較簡單，房車就是房車，跑車就是跑車，越野車就是越野車，外形涇渭分明。不過由於愈來愈多車主接受所謂「混合式」設計，因此近年不少新車已難以憑車身線條確實界定它屬何款車型，例如奧迪（Audi）A5 Sportback就是結合多種車型元素的「變種」行政房跑車。

同款底盤設計各異 與A4關係密切

為節省開發及生產成本，利用同款底盤配上設計各異的車身，繼而變化出不同車系型號推出市場，是目前各大車廠採用的主流生產方式。A5雖然是年資較淺的車系，但心水清的車迷一看就知它與A4有着緊密的「血緣」關聯。A5與A4均是以同一款底盤作為開發基礎，兩車的主要機械規格有不少相似的地方，例如前後懸掛系統都是採用5連桿設計，共用多款引擎及波箱；車身線條更是非常相似，尤其是今回測試的A5 Sportback，由於它是5門房跑車佈局，有別於A5 Coupe或A5 Cabriolet等2門房跑車，故此不擅於分辨車款的朋友，或會將它誤認作新版本A4也說不定。

型格與實用理想平衡

雖然與傳統4門3箱式房車A4相似，但A5 Sportback的外形仍然有令人注目的地方，最大賣點當然是它的車尾造型，由於採用了「斜背車」（fastback）的設計手法，故此整體線條顯得比A4流暢活潑，對鍾情跑車的買家來說肯定較有吸引力。

斜背造型亦提升了行李尾箱的載物靈活度，尺碼稍大的物件未必可以放入房車A4，但如果是A5 Sportback的話，放得入的機會應該較高。看到這裏，你可能會說，既然追求實用，何不索性選擇SUV？當然，如果單純着重實用程度，SUV的確有其優勢，但SUV的車身外形說不上流線利落，加上車體重心比房跑車高，操控樂趣與靈活程度仍然與房跑車有一段距離。只是目前車壇流行SUV，因此愈來愈多人選購它，若你是重視駕駛感的老練車主，可能仍是會希望購買像A5 Sportback這類的房跑車多過SUV。

新版「輕混能」驅動 省油兼改善加速

剛剛不久前來港開售的新版本A5 Sportback，是車系第2代型號的小改款版本，外形及設備作出了修改，以增加整體吸引力。改動包括在車頭、車尾泵把加入了更明顯的菱角立體線條，令造型顯得比舊版本設計更有力量、更富動感，就算是「基本版」A5，也有可能令人錯覺以為是高性能版S5。

在港發售的40 TFSI版本，配置了一副1984c.c.直列式4汽缸渦輪增壓引擎，同時加入簡稱MHEV的「輕混能」（mild hybrid）電力驅動系統，透過小型充電池及發電機，將從制動煞車回收的動力轉化成電能，並以此作為輔助動力來源，從而減少整體耗油量及改善加速效果。加入MHEV系統後，作為測試車的A5 Sportback 40 TFSI的最大馬力為190hp，其實不算突出，但峰值扭力卻達到320Nm，而且在引擎於低轉區域（1950rpm）工作時已全數釋出，這令起步後的加速感顯得爽快，也令A5 Sportback更適合於城市作為日用座駕。

●Audi A5 Sportback 40 TFSI S line規格

車型：5門5座位房跑車

引擎：1984c.c.，直4，渦輪增壓+輕混能系統

馬力：190hp/4200-6000rpm

扭力：320Nm/1450-4200rpm

傳動：7前速自動（S tronic）

驅動：前輪帶動

長闊高：4757 × 1843 × 1386mm

軸距：2824mm

車重：1515kg

售價：$498,000起

查詢：2291 0000

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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