意國鞋子 向收藏家致敬

【明報專訊】連卡佛為慶祝成立170周年，特別推出René Caovilla×Peggy Guggenheim聯乘膠囊系列。來自意大利的高跟鞋品牌René Caovilla，一向以精湛手工藝和華麗的設計而聞名。而Peggy Guggenheim（圖1）是何許人？她是已故的著名美國藝術品收藏家，是歐洲抽象藝術的狂熱者。出生於紐約富裕家庭的波希米亞名流，她生前住在意大利的威尼斯，這亦與同樣來自威尼斯的René Caovilla結下不解緣。

從鐵絲門、太陽眼鏡擷取靈感

聯乘膠囊系列的設計靈感都是來自Peggy Guggenheim，包括源自威尼斯Peggy Guggenheim美術館入口一扇鑲嵌着耀眼寶石的鐵絲門（圖A）；以及美國藝術家Edward Melcarth特別為Peggy Guggenheim設計的標誌蝴蝶形太陽眼鏡（圖B）。共有4款的René Caovilla×Peggy Guggenheim聯乘膠囊系列，將於11月初在連卡佛的官方網店、ifc商場和廣東道的專門店獨家發售。

查詢：連卡佛 www.lanecrawford.com.hk

文：溫兆明