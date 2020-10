沙發薯：打破二元對立框框 電視的新視野

We Are Who We Are劇照(網上圖片)

【明報專訊】我們總喜歡將事情簡單化,愛將人或事都加上標籤,或是將所有東西都視為二元對立的關係,這樣的世界確是較容易消化及理解。不過,隨着社會開放,互聯網讓我們可接觸更多思想,現在成長中的年輕新世代(Generation Z)就愈會打破這些非黃即藍的簡單視野。

像性觀念,新一代已經有很不一樣的體會。近10年「非二元性別(non-binary)」在網絡上普及起來,不少年輕人拒絕「直」或「基」的二元分類,擁抱性取向是流動的想法。近年憑電影Call Me by Your Name「走向大眾」的意大利導演Luca Guadagnino的最新電視作品We Are Who We Are,便是圍繞着這些突破傳統思想的年輕人故事。

探討年輕人喜怒哀樂

故事講述14歲男生Fraser跟隨他兩個軍人母親由美國移居到意大利的美軍軍營。他們的降臨自然為十分男性中心的軍營帶來不少文化衝突。在LGBTQ環境成長,Fraser內外都與眾不同,甚為起眼;剛巧鄰居黑人女生Caitlin對性別角色這主題亦充滿好奇,不想當女生,因此二人一拍即合,成為密友。

We Are Who We Are一如Luca Guadagnino作風,都是與意大利有關聯,充斥着「意大利」元素,亦可視為Call Me by Your Name的延續,一樣有關成長,一樣充滿唯美場景,滿載出色音樂。唯一不同之處是這不是愛情故事,LGBT也只是其中一條線,將當代異常的政治氣氛(Trump、極端回教)與當代年輕人的內心世界並列,探討年輕人正在經歷的喜怒哀樂才是重點。

#MeToo後關注兩性權力差異

2017年的#MeToo是女權運動的重要時刻,令曾受性侵犯的受害者勇敢公開自己經歷,讓社會更加關注兩性權力的差異,以及「consent(同意)」的重要。舊世代強調自強,不少女性默默忍受父權的壓抑,將很多責任放在自己身上,Channel 4最新的Adult Material便觸及這討論。

Adult Material是有關Hayley的故事。她35歲,有3個子女,但同時亦是英國其中一個最受歡迎、最成功的色情片女星。有一天她在片房遇見行為幼稚的新人Amy,Amy受壓力下接受片商的額外要求而受傷,令Hayley母性大發,極為憤怒,誓要追究到底,因而捲入連串風波。

Hayley之所以肯為一個新人將身家前途抵押,是因為她自己也有類似經歷:她曾在美國被當地的色情片一哥強姦。然而,她一直拒絕承認,反而強調她沒有阻止或對男方說「不」,所以不算是強姦。直至她的律師揭露事件,Hayley最終明白原來沒有雙方同意的性交,便構成強姦了。

Hayley落伍的思維,亦令她與18歲的女兒Phoebe產生摩擦。Phoebe一日睡醒,發現男朋友正在強行與她性交,她自然感到激動傷感。不過,當她與母親Hayley訴說經歷後,Hayley不止沒有安慰,更說:「傻豬嚟,你唔想要同佢講,男仔唔識讀心術去讀你心㗎。」最後Phoebe發現原來母親自己也是性侵犯受害人,關係才得以修補。

當然,思想的開放程度與年齡不一定有直接關係。說到尾,最重要還是要有開放、批判的心,那就不會停留在互罵廢青廢老藍屍黃屍的層次了。●

文:陳Damon(chandamon.com)