iPhone 12 / 12 Pro實測 5G蘋果 17秒下載1GB檔

吸力強勁——新機另一個新功能是MagSafe無線充電功能，雖然同樣以Qi制式無線充電，但加入磁吸功能，吸力相當強，凌空吊起也不會掉下。（黃志東攝）

全新感測器——iPhone 12（上）的主相機外形設計與iPhone 11一樣，iPhone 12 Pro（下）亦差不多，唯一分別是加入了LiDAR（光學偵測和測距）感測器，提升在低光環境下以主相機拍攝人像時的低光散景效果。（黃志東攝）

體積比併——將iPhone 12及iPhone 12 Pro與上代的iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max相比，新機體積比5.8吋屏幕的iPhone 11 Pro大，但比其餘兩部舊機輕和細。（黃志東攝）

5G表現佳——Apple首次推出5G手機，作為用家，最關心的當然是iPhone 12及iPhone 12 Pro的5G網速夠不夠快。（黃志東攝）

香港今年正式進入「5G年」，昨天正式開售、不少果粉期待已久的iPhone 12及iPhone 12 Pro，也是廠方首部支援5G的手機。對於用家而言，升級網速之餘，如果同時升級手機功能，當然最好不過。今次新iPhone聲稱強化了夜間模式及拍片能力，想知同上代有幾大分別，以下實際測試話你知！

■測試1：5G網速

比舊機下載快3倍 上載快逾1倍

測試機體：iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max

測試網絡：csl

測試地點：中環7號碼頭

測試方法：3部手機以相同5G網絡、於同一位置，以測速App「Speedtest by Ookla」測試，比較網速分別

結論：

5G網絡下，兩部新iPhone的網速相比使用4G的iPhone 11 Pro Max，下載速度高出3倍之多，而上載速度也高出逾1倍。例如要下載1GB檔案，新機只需大約17秒便完成，上一代則要大約1分11秒。

■測試2：夜景拍攝

新機雜訊少 暗位層次強

測試機體：iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max

測試方法：相同位置手持手機，開啟/關閉夜間模式拍攝，比較不同相片的細緻度及抑雜訊能力

結論：比較兩機在開啟夜間模式下拍攝的相片，未放大相片時已可看到新機在天空位置的雜訊明顯較少。而當放大兩機相片並細看灣仔會展，新機畫質也明顯更細緻。而再細看右方碼頭的暗位，新機的感光度也較為敏感，層次感更強。

■測試3：光學變焦能力

更強變焦 要等12 Pro Max

測試機體：iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 11 Pro Max

測試方法：相同位置手持手機拍攝不同的光學變焦相片

結論：光學變焦能力上，iPhone 12與iPhone 11相同，iPhone 12 Pro則與iPhone 11 Pro Max相同。如果對變焦能力要求更高，或許要等11月推出、具5倍光學變焦能力的iPhone 12 Pro Max。

■測試4：效能

12 Pro勝在圖像處理

測試機體：iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

測試方法：利用手機硬件評測App「安兔兔」為各機效能評分

結論：

iPhone 12及iPhone 12 Pro的評分比上一代高是預料中事。而兩部新機的評分亦相當接近，只相差26,118分。由評分App的細項中可看到，兩部新機的CPU評分大致接近，大約為169,000分。不過，iPhone 12 Pro在GPU的評分為207,703，是勝負分野所在，由此可見iPhone 12 Pro的圖像處理能力較優勝。

●總結

換機不換機？5G最大誘因

對於不少果粉來說，每年最煩惱就是換不換新機，功能提升固然是今次iPhone 12及iPhone 12 Pro的換機誘因，但更重要的是為5G做準備。雖然現時坊間的5G應用仍在起步階段，也有不少人仍用4G網絡，但在科技發展下，難保日後出現必須用5G網絡才能使用的程式或遊戲，「早買早享受」的確有其道理。

文：勞耀全

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com