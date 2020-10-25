見字抄經：一時祭神 一時怪力亂神 孔子迷信不迷信？

整節為「祭如在，祭神如神在。子曰：『吾不與祭，如不祭。』」李澤厚《論語今讀》譯作：「祭祀祖先的時候，好像祖先就在那裏。祭祀鬼神的時候，好像鬼神就在那裏。孔子說：『如果我不親自參與祭祀，就好像沒祭一樣。』」（受訪者提供）

【明報專訊】今天重陽，若非疫情限聚，你可能已經一早買定燒肉，斬埋隻雞，在假日難得可以多睡一會的秋日早晨，不甘願地被叫醒。好日唔做運動，卻要氣來氣喘，與平日好少見面的疏堂親戚眾志成城地登山掃墓，路上人群多得政府要特地封路。每年在山腰乾曬時，其實都想叫阿媽，不如唔好咁迷信，靠祖先庇佑不如自食其力？加強說服力，便引經據典，拋吓書包——「即係呢，學孔子話齋，『子不語：怪、力、亂、神』嘛！」但咪住！孔子又好似講過「祭神如神在」？點解咁矛盾？孔子的骨子裏難道都很迷信？《論語》第三課，趁着重陽，我們繼續跟

中文大學通識教育部講師劉保禧博士學《論語》，這期談祭禮。

孔子洞察到的神奇力量

打開筆記，第一篇文章來自Herbert Fingarette《孔子：即凡而聖》的第一章，開宗明義便說此文旨在揭示孔子洞察到的「神奇力量」。嘩！孔子不是從來不談論怪異、暴力、叛亂與鬼神嗎？不相信各種超自然力量，那文中的「神奇魅力」是指什麼？

劉保禧引述文中例子，說起日常生活中的一個尋常片刻，「例如初次見到你，我伸出手，你不會以為我準備攻擊你，你也會自然地伸手，我們握手的力度不用預先說明，但總也不會像搖珍珠奶茶那樣猛」。這些約定俗成的禮儀沒經過任何人的強迫、命令或督促，卻自發地發生，且能產生讓彼此感到對方友善的效果。他說，假設一個不知就裏的外星人從旁觀察，神奇力量正正在此。就如每年重陽登山掃墓的習俗，大家不問因由卻潛移默化、自發地遵循，亦發揮了一些效果。

前幾年在台灣東吳大學任教的他在課上問學生，台灣人祭祀時會預備什麼，才知道他們會準備來自天上（有翅膀的例如雞、鴨、鵝）、地上（一般用豬）和海上（一般用魚）的「三牲」拜祭，而香港人則常備燒肉和雞。歐洲人可能只帶鮮花一束，我們為什麼要帶食物？是假設先人會吃嗎？其次，供奉過後，大家又為什麼要把它吃掉？

拜祭鬼神 照顧情感需要

《論語．八佾》有這樣一句：「祭如在，祭神如神在」，意即祭祀祖先的時候，好像祖先就在那裏。李澤厚在《論語今讀》便指出，兩個「如」字顯示既未論證鬼神的存在，也未否證其存在。強調的是行祭禮的時候必須設想鬼神（祖先）是存在的，上帝鬼神在《論語》中是為情感呈奉、依託、歸宿的對象，而不是理性論證或邏輯推演的對象。

中國哲學家馮友蘭在〈儒家對於婚喪祭禮之理論〉一文也提到相似例子，說古人會為死去的先人預備器具，並非以為死者可以使用，指「孔子謂為明器者，知喪道矣，備物而不可用也」（《禮記．檀弓》），當中的「為其備物」是人的情感期望，「不可用也」則是理智知道死者不能使用。

在「不語怪、力、亂、神」的前提下，《論語》卻要我們「祭神如神在」，那樣祭祀的對象是誰？劉保禧解釋，在儒家成為「家」前，這些祭祀習俗已廣泛流傳承襲，儒家認為可以保留，但目標不在如今天拜黃大仙、向觀音借庫般向外祈求，重點是轉向照顧人內心的情感需要。「我們客觀抽離地看，祭祀的人在安頓情感沒錯，但祭祀的人當下會真正投入，當死去的人存在，告訴他這一年自己過得如何等等。」

進食祭品 分享情感

回到重陽節為何要供奉食物再而吃掉的例子，劉保禧曾經從老師張燦輝教授口中聽過一個令他信服的解釋，說他以基督教「領聖餐」的儀式作為類比：牧師在一定時期會準備食物，分別象徵耶穌不帶罪之身的無酵餅，以及象徵耶穌寶血的葡萄酒，讓教徒透過領受，成為教會的「肢體」，讓基督進入他們的生命。重陽節的祭品也同理，不追究先人有沒有真的享用，後人透過進食供奉的祭品與祖先「連成一線」，同時亦與親屬分食，分享情感，是一種塑造社群意識的具體方式。

儒家體察人類孤獨感

作家Alain de Botton留意到基督教的「神聖」在於墮落人世的彼岸，在天國；人皆是神的兒女，教會彌撒典禮便嘗試打破彼此在日常生活中的經濟與社會地位，讓大家都能融入廣泛的人群裏。而儒家即使沒有「兩個世界」之分，卻都有其神聖感。劉保禧解釋，儒家同樣能體察人類缺乏社群意識的孤獨感，它的宗教性與社群意識是緊緊結合的，神聖之處在於透過禮促進人倫和諧。

劉保禧問，現代社會，爺爺的父親是誰，很多人都已經不知道了，但為什麼仍然會祭祖，「因為我關心我的家人，我覺得我不想自己孤伶伶一個在世上」。他解釋，儒家認為人類不是獨立抽象的個體，「跟存在主義很不同，沙特覺得人開初是透明自由的，存在先於本質，我首先不是任何在世的責任。但儒家不認同，認為一開始已是人倫世界，沒有一個抽空了的主體，定位自我就是透過五倫」。李澤厚在《論語今讀》裏解釋「慎終，追遠，民德歸厚矣」，也指出當人懂得給死者以某種形式喪葬，便是人的族類自覺的開始，確認自己屬於此族類的存在。

從日常入手：斷捨離是在行禮？

沒有「天國」，神聖感在儒家的俗世中如何呈現？劉保禧說起居飲食便是基礎，從表面的衣食住行入手。日本人傳統非常講究禮，他笑說早前看過整理師近藤麻理惠的真人騷，她教人收拾舊衣的法則：先要感受一下有沒有怦然心動的感覺（Spark joy）。節目中的婦人把沒感覺的衣服一下子丟到一旁，近藤馬上出手阻止，教她必須跟衣服道謝，感謝它陪伴的日子，並將它溫柔地放下，「說是讓世界重回秩序，很哲學地讓大家完成了ritual（儀式）的部分，即凡而聖，但令你有某種神聖感」。

祭禮對逝者的意義

儒家的特色之一是「中庸之道」，化文成俗，讓百姓日用而不自知，不需要自覺反省，祭禮便是其中一種形式。荀子在《禮論》曾言：「祭者，志意思慕之情也。……聖人明知之，士君子安行之，官人以為守，百姓以成俗。」意思是，祭祀本為了讓人表現和記錄我們對先人的思慕之情，聖人知道這用意，君子安然地實行，官員謹守，百姓則以此為習俗遵守。「約定俗成的禮，發揮着凝聚族群的『神奇魅力』。」

除了安撫在世的人，祭禮對未知死後靈魂是否尚在的先人亦有一定意義。馮友蘭歸結出「凡人皆不死」，劉保禧則認為「凡人皆不朽」的說法更為精準，指人曾生於某時某地，死了並非就此終結，做過的事情仍會於世上流傳，「三不朽就是立德、立功、立言。可以流芳百世，也可以遺臭萬年」。但大多數人都是極其平庸，未必有讓社會記憶之處，馮友蘭指，着重喪祭禮，則人人皆得在其子孫之記憶之中，得受人知之不朽。

乘着疫情下停頓的空檔，我們或可思考，當大家庭愈來愈少，人倫構成的方式不再以大家族為本位，今天我們還能否繼續以祭禮確立自我身分？跨越二千年文明的禮儀，還會否、可以什麼形式延續下去？

■北魏體

穩重威嚴，硬橋硬馬，因而多用於莊重場合，例如廟宇對聯。亦常見於香港南北行一帶和商業區，如當舖、醫館、武館招牌。著名書法家區建公以北魏體所題的招牌仍散見城中。

特色：

一. 逆鋒行筆：筆劃欲右先左，欲下先上

二. 撇：須如大關刀般剛勁有力

三. 直：必不筆直豎立，粗幼要有變化

四. 捺：敦厚穩重，有波折感

■齊 ˙齊 ˙寫

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文、圖˙ 潘曉彤

題字˙ 華戈

{美術 } 胡春煌

{編輯 } 王翠麗

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