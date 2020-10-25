流水舍 故事二：藍變黃小戰士 出post想多些人看到真相

【明報專訊】「流水舍」今次由臨牀心理學家訪問的主角是Ann。她經歷了一個藍變黃的過程，不過身邊很多人與她的立場相左，她堅持將facebook（fb）當作感染朋友的平台，從不放棄出post，但有一次，無法處理的傷心令她停了下來。這次她從帶來一件與運動有關的小物說起，是一件印上「WE ARE HONGKONGER」的T恤，Ann形容那是身分象徵，穿上了，她就是擁有力量的小戰士，守住哪怕是微小的一條戰線。

（本欄每月最後一周刊出）

時：10月21日晚上7:30至9:30

地：灣仔富德樓流動共學課室

問：臨牀心理學家葉劍青、Ingrid

答：Ann（化名），全職媽媽，育有9歲女兒及7歲兒子，1997年移民澳洲，2000年回流香港

1,藍變黃的原因

問：這是你帶來關於運動的物件？

答：每次穿這件衣服，好似有一種身分的感覺，突然好似小戰士，覺得要出去了，像Sailor Moon變身那樣，這件衫後來陪伴了我好多次出去遊行。

其實我今次受訪也想給淺藍看，我的朋友一聽到《明報》，就說唔好亂講嘢呀你，會扭曲你的說話，你會被篤灰，影響好多人。我不想看到香港這樣子，失去人與人之間的信任，講一句說話都要思量會否搞出什麼事情。

我覺得我是十年前由藍變黃，所以我好明那些人（藍營支持者），因為我曾經做過他們。我算是移民了再回流，回歸後是長毛和黃毓民（活躍）的時代，我講過好憎這兩個人，如果在街上見到要對他們丟香蕉、雞蛋，因為他們好嘈好煩。

直至黃之鋒的出現，但不是他出現我就無端端變黃。我曾經跟一個朋友聊天，她是大學生，我問她：「點解黃毓民他們咁嘈？」她好簡單講一句：「其實一個社會有不同的聲音是好事。」我那時完全沒有消化這句說話，現在好明白了。

由我不知道香港發生什麼事，直至國民教育風波的中間，我看到香港有什麼不同了。最簡單，自由行令我們禮拜六日出不到街，然後教育在走下坡；香港資源充足，為何醫療仍做得那麼差？很多事情浮面時，我慢慢知道，香港不同了。

到國民教育時，我覺得這班人好冷靜，為何只有16、17歲，有勇氣去做這件事？香港所謂的官和議員在做什麼？那時開始看得更清楚。

但回想起來，這粒小種子也不是咁大個才發現。六四那年，我小學四、五年級，記得回校那天，那個情景現在仍歷歷在目，班主任著一件寫上紅字的白色T恤，喊喊喊，喊得好緊要。他讓我們寫周記，我很記得自己寫了什麼。我寫，不明為何中國政府自己摧毀自己將來的棟樑。

今天我親歷其境見到以前在電視見到的事。

問：你提到的種子，有沒有影響你穿黑衣的「變身」？與班主任的白色T恤又有沒有關係？

答：我不是模仿老師，反而身分的象徵來自去了外國以後。那時我17、18歲，第一次去外國生活，才知「香港人」個名係咁威，說from Hong Kong，會被認為聰明、快，但十年後又完全改變了。有人會跟你說，現在識講廣東話沒用的，要識講國語。那個轉變是很大，但我當時沒不開心這回事，是典型香港人的flexible（可變通），你話香港人咪香港人囉，話中國人咪中國人，說我是廣州人，我也會說係呀冇所謂。幾十年來，我從不把「我是香港人」掛在口唇邊，想不到2014至2019年這段日子，我的身分認同那麼強。

2,睇唔過眼所以嬲

問：可否講講2014年有什麼令你感到「香港人」三個字重要？

答：2014年第一下放催淚彈，我有哭，跟爸爸說好唔開心。

我一直有出fb post，以師奶來說出得幾密，因為覺得自己也沒什麼幫到手，唯獨可發放消息給人看到。我的年齡層有很多藍色的人，10個有7至8個，這是我在運動裏最感震撼的一件事，看清很多人的面目和想法，有些人自私到一個點，我直程唔想再同佢講嘢。

問：你還看到什麼是不滿意的？

答：那時身邊朋友說會阻住佢返工，到現在那種藍，我想不到他們思想如此……腐爛。我跟我爸爸鬧過無數次交，到今天大家都扮不要踩那條界，我們曾兜口兜面鬧過三日三夜的交。

問：怎樣鬧？

答：因為我好心痛年輕人。2019年好多暴力，一出來已射爆人隻眼，還有新屋嶺事件，我接受不到文明的地方會發生這些事。

但想不到爸爸沒有顧念年輕人，覺得他們咎由自取、抵死。去年我到外國找他，儲了整個禮拜的《明報》，放在行李箱想帶給爸爸看，我知他不會接受《蘋果》。我一入屋跟老公說，你真係控制住我呀吓，他說好。我說，老竇，我帶咗香港報紙畀你睇。他說呿！做咩，多餘！我乜都知，我唔使睇。我突然火就衝上腦，說你知咩呀，你乜都唔知，我們被人打，又沒事做到，眼淚就不斷流下來。

問：其實你不止嬲，還好傷心。

答：是的，我由細到大都幾尊重我爸爸，幾欣賞他，撇開這件事我仍然好鍾意他，但為何沒有同理心、沒有公義呢？

問：你說想做中間派，我也很有興趣知道你藍變黃的轉變，中間有沒有拉扯，介意與身邊人的衝突？

答：又冇喎。我仍然好想繼續堅持信念，就算面對爸爸、朋友，也不會妥協。

問：為什麼？因為違背同理心、公義？

答：2014年有人說香港的制度已經爛了，但不知原來爛得那麼恐怖，由上而下，滲滿每個角落，像棵洋葱，愈剝愈看到裏面。

郊野公園的事亦令我受刺激。香港人已經環境很擠迫，放假都沒什麼地方可以去放鬆，總之郊野公園擺在那，想要時去用，不用時擺着也好，但梁振英想郁郊野公園，我看前天文台長林超英的文章，也說唔好搞。你搞乜我哋都冇得出聲，點解好地地連一點可唞氣的地方都要去郁佢？

好多的嬲都因為睇唔過眼。

問：除了爸爸不看報紙，2014至2019年還有沒有情緒比較激動的時候？

答：暴力與制度扭曲，最嚴重是不公平不公義，最嬲是這樣。

問：有沒有哪件事讓你覺得這就是不公義？

答：太多了。但最傷心是周（梓樂）同學。我是基督徒，事情發生時，教會會傳來一些信息說為他祈禱，我一直祈禱已經喊，後來有他腦死的消息，我祈不下去了，我直程同自己講，我唔祈，祈來做咩？祈到救得番是否變植物人？

我再出不到post。

問：那個心態、情緒是如何？

答：停了一星期吧，然後我跟朋友說，唔得喇，還是要鼓起勇氣繼續出post。我的責任是要出post，出畀人睇，可能有一日你都好似我咁，由藍變黃？我想多些人看到真相。

問：以前有沒有什麼事，如基督徒身分，令你面對不公義的事，都想暴露真相給身邊人知道？

答：這是性格吧……

問：有沒有事例？即使是小小的堅持？

答：嗯……我記得剛上教會時，有個最高位置的「家長」，全部人很喜歡他，高高在上，他跟另一個姊妹不和，但我知是「家長」的問題，當十幾個弟兄姊妹圍住談論，沒人夠膽說是「家長」不對，我忍不住就講，個問題係你呀。

問：這是仗義敢言嗎？

答：是頂唔順自己的良心。

問：這種良心，有沒有什麼經驗，如班主任說過的話或教會，影響過你？

答：這是從小香港人的教育吧。

問：你跟爸爸好像有不同？

答：就是從來沒覺得不同啊，2014年他也沒發表過任何意見，沒任何迹象不支持後生仔，他現在不可說是藍，直頭是紅，做了老粉紅。

我想想是解釋得到的。在那邊，移民始終低人一等，中國十年來發展驚人，他們自然覺得身分地位提高了，內地對外國的滲透也做得很厲害，電台、電視做到頂呱呱，他們看的做的，全部是同一套。當地的香港人也不多，大部分是國內人（來自中國內地），勢力很龐大，他身邊的朋友都是內地人，如此潛移默化。

3,出post 令親友看到真相

問：你怎樣做「中間派」？

答：中間的意思是想幫淺藍的人，因為太極端的話，他們會覺得你都黐線，不會想再聽下一句。

問：你如何做令他們看到真相？

答：其實都好難。我好少post警察不好的事，國內我也好少post，因為有些人一關國內事就很難接受，我也認識很多國內朋友，他們會覺得是故意污名化他們。我出的post都是關於制度上的問題，如為何官員僭建冇事，但警察中肺炎那些我不會出。

問：跟爸爸吵三日三夜，就是帶報紙給他那次？

答：是呀，一到埗就開始。我說打到啲𡃁仔死，他會答我都冇死，你就更火。

問：你又如何面對與朋友的關係？他們會否覺得你激進？

答：識我的朋友會知我是這樣的人，細細個已是這樣。

問：你細細個是怎樣？

答：有嗰句講嗰句，比較直。大個仍是不吐不快。

4,堅持闖入他們的世界講

問：時間差不多了，我們現在給予一些迴響？

Ingrid：你提及爸爸回應「都冇死」，我好感受到我們小小一個post對藍的群組是奇葩，因為那是很separate的世界，他們會如此解釋事情，我曾跟做警察的朋友講，喂咁樣屈細路隻手，斷喇，他會說都冇斷。我有一段時間都放棄，當你說不停做，令我想到還是要闖入他們的世界講。

劍青：你好強的形象是戰士身分，除了要戰鬥，堅持也好重要，就算微小的力量亦不放棄，令我覺得在不同平台要有所堅持。

答：如果香港人每個都行前一步，件事會再好一點。我買了《暴政》那本書，裏面說要對身邊的人講多一聲，我很有共鳴。看多了好多文章，看到老花都出。以前是政治白癡，2014年沒看那麼多，2019年想了解多些。不然如何令自己向前行？

問：與真相有關係？

答：關㗎。對將來教細路仔都有用。

問：有沒有做什麼親子教育？

答：這樣說起來，我個仔7歲，個女9歲，就像我六四時的年紀，有次她說，其實咪即是，小朋友想要求啲嘢，Carrie Lam唔聽，咁Carrie Lam就掩住隻耳，所以小朋友咪發脾氣囉。我話得喇夠喇，你知呢個夠喇。

更surprised是我個仔。我有買報紙，有一陣子好多打爛嘢的新聞，美心、Starbucks；燒垃圾桶、中環港鐵站，我知個仔唔鍾意，他常常看這些，覺得打爛嘢不對，我一話出去，佢都唔鍾意。我也沒刻意說服他。

但有一日，老師給他幾個問題，有個問題是類似問他想有什麼改變，個仔寫希望不要再有人打爛嘢，警察不要再打年輕人，打爛嘢解決不了問題。我問他，你唔鍾意見到打爛嘢？他說唔鍾意。我又問你唔鍾意警察叔叔打年輕人？他說唔鍾意，好痛㗎個頭。我問他最後一句，你覺得打爛嘢解決不了問題？他說係呀媽咪，我們用別的方法吧。我發現咦，你又唔係藍㗎喎。

之前不是有老師因小五工作紙被釘牌嗎？說小孩什麼都不知道，其實連7歲都知。

談心小錦囊：細心探索 身分由來

劍青分享，「我們相信人的身分（identity）是由社會建構的，一定經過如老師、朋友、家人的影響。有些人對自己的身分有負面看法，覺得自己冇用，我就係咁差咁弱，他可能內化了很多外在給他的norm（規範），如阿爸說你一定唔得。」所以在對話過程中，他着重追問「種子」、「影響」，「我很有興趣再追Ann的身分構成，如藍變黃是一個新的label、我亦會很敏感她幾時開始關注良心」。時間所限，Ann提及性格時，我們未能深入問太多，但與朋友聊天時可多了解這方面，「我們多不會停在『性格就是這樣』，會詳細問什麼事件、人物對她產生影響」。

整理˙ 曾曉玲

{圖 } helloyanyu

{美術 } 張欲琪

{編輯 } 蔡曉彤

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