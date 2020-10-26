中藥針灸養生 壯骨益氣 補腎健脾 對抗「骨質小偷」

骨質疏鬆——從中醫角度，骨質疏鬆是因為脾腎及氣血虛損有關，可透過中藥、針灸、推拿等治療，補腎健脾。（明報製圖）

【明報專訊】骨質疏鬆症可謂長者「無聲殺手」，由於骨質密度隨年齡下降，縱使骨骼外觀沒有明顯變化，骨骼內部結構卻愈來愈鬆散，稍一不慎便會骨折，嚴重影響日後的生活質素。從中醫角度，通過補腎健脾，再配合飲食、運動養生強壯體魄，有助維持骨骼堅固，減慢骨質流失，以及減低骨折風險。

高危：瘦小 愛煙酒濃茶 缺運動

骨骼內部結構是堅硬的蜂巢狀立體結構。隨年齡增長，到了35歲以後，骨骼內部礦物質逐漸流失，結構也會因此慢慢變得脆弱，這個過程便是「骨質疏鬆」，是生理變化。年紀愈大，骨質流失速度愈快，而女性比男性更容易出現骨質疏鬆。體型瘦小，有吸煙或酗酒習慣，長期飲用咖啡或濃茶，缺乏運動鍛煉者，都是骨質疏鬆的「高危一族」。當骨質流失達一定水平，骨骼強度便會顯著下降，出現病理性的「骨質疏鬆症」，令骨折風險大大增加。

患上骨質疏鬆症的長者，外觀未必會發現異常，也沒有任何病徵（很多人以為疼痛、麻痹是骨質疏鬆症的病徵，其實不然）。但由於骨骼強度愈來愈弱，患者可因為輕微碰撞或跌倒而骨折（常見骨折部位包括大腿股骨及前臂橈骨），甚至即使沒有任何碰撞，脊椎骨也可因為抵受不住自身體重而塌陷，出現畸形和疼痛。長者一旦出現骨折，除劇烈疼痛外，更會嚴重影響活動能力，而且康復相當困難，可導致加速退化、失能、感染等併發症，造成長期困擾，甚至出現「一次跌倒，終生臥牀」的悲劇。

脾腎、氣血虛損 骨骼脆弱

骨質疏鬆症以中醫的見解屬於「痿證」、「骨痿」範疇，病機與脾、腎兩臟及氣血虛損關係密切。中醫認為「腎主骨」，骨骼的強弱與腎氣是否足夠有關，而脾胃為後天之本，健旺的脾胃運化功能有助氣血的生成。隨年齡增長，腎精衰少，髮墮齒搖，本來強健的骨骼亦會變得脆弱，而脾虛亦會影響氣血生成，導致身體機能衰退。按照中醫醫理，腎虛和脾虛都是骨質疏鬆症的中醫病機核心，而根據患者體質及臨牀表現，腎虛證可再分為腎陽虛、腎陰虛兩大類。骨質疏鬆症是在脾腎虛弱的基礎上，可夾雜血虛、血瘀等失調。

可致腰膝痠軟 頭暈耳鳴

要診斷骨質疏鬆症，需要憑藉現代檢測技術如雙能量X光吸收測量儀（DEXA）或超聲波檢查。但要評估個別患者身體狀况，訂立針對的治療方案，就需要了解患者的全面情况。中醫治療骨質疏鬆症，不僅集中在減慢骨質流失及增加骨質含量上，亦同時考慮改善全身整體狀態，如增進體力、改善肌力、幫助消化吸收、調節內分泌等。臨牀上患骨質疏鬆症者，容易伴隨腰膝痠軟、下肢乏力、頭暈耳鳴、夜尿清長等屬於腎虛徵狀，或胃口欠佳、消化不良、體力不支、容易氣喘自汗等脾虛徵狀，可透過內服中藥、針灸及推拿手法等方式治療，補腎健脾。

根據現代研究，很多有補肝腎、強筋骨作用的中藥，如杜仲、補骨脂、淫羊藿、骨碎補、牛膝、熟地黃等，對防治原發性骨質疏鬆有明顯功效。臨牀常用於改善骨質疏鬆症的補腎方劑，包括左歸丸、右歸丸、金匱腎氣丸等，輔以四君子湯、補中益氣湯一類藥方健脾。在針灸治療方面，策略以補腎壯骨為主，同時補脾益氣，常用穴如腎俞、足三里、脾俞、三陰交、命門等，以推拿手法刺激上述穴位，而按揉督脈和足太陽膀胱經，有強壯、扶正的功效，能促進氣血運行，強筋健骨。

清淡飲食多攝鈣 運動強肌練平衡

要預防骨質疏鬆症，以及保持骨骼強健，減慢骨質流失，就要注意平日養生。在飲食方面要保持清淡，少吃太鹹、味道太濃烈的食物，而且要做到營養均衡，忌偏食，可多進食含豐富鈣質的食物，如豆腐、牛奶、深綠色蔬菜、果仁等，並戒除吸煙、飲酒、經常飲用咖啡、濃茶的習慣。

除此之外，長者要養成運動健身的習慣，保持體適能，例如有足夠肌力、良好平衡力、敏捷反應及身體協調等，還要注意家居安全，外出時要眼觀四周、耳聽八方，慎防跌倒受傷。要增強肌力、刺激骨骼的新陳代謝，可選擇負重運動如舉重、深蹲、綁沙袋練力等，而八段錦、太極、健身體操等則有助訓練身體的平衡協調，減低跌倒風險。在運動期間，鼓勵長者可適量接觸日照，曬太陽有助身體製造維他命D，有助鈣質的吸收。

防治骨質疏鬆 葡萄糖胺不適用

至於服用鈣片、甲殼素、荷爾蒙補充劑等保健品或藥物前，宜先諮詢專業人士意見，不宜盲目濫用，以免適得其反出現副作用。坊間一些聲稱可改善筋骨健康的產品，如葡萄糖胺、軟骨素等，皆不適用於骨質疏鬆症的防治。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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