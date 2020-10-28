傳統玩味：方形即影即有相機 自動曝光

【明報專訊】即影即有相機是潮流玩意，玩家雖然不少，但與數碼相機相比，始終仍有段距離，經過汰弱留強後，現時仍「健在」的即影即有菲林相機生產商，除了Lomography和Polaroid，產量最多的便是Fujifilm。最近Fujifilm又為Square系列推出新機，型號為SQ1，雖然機身比同系列的mini大部，卻能拍攝原汁原味的方形即影即有相片，更強化機體的曝光及自拍功能，為愛玩即影即有相機的用家，提供多一個選擇。

若你有留意傳統的即影即有相機，相信對於1:1的正方形相片不會感到陌生。由於拍攝正方形相片的相機偏大，所以Fujifilm曾推出instax mini，其影像面積為46×62毫米，機身得以縮細。不過，廠方其實並沒有放棄傳統的正方形設計（影像面積62×62毫米），而最新推出的Square SQ1，便屬於正方形菲林的新機。雖然SQ1的體積為130.7×118.6×57.5毫米，相比mini的機體大了約三分之一，但設計較偏向mini的外形，相信可取得女士的歡心。

自拍背景虛化 突出人像

操作上，SQ1仍以一貫的簡單為賣點，用家只要扭動機上的鏡頭環，鏡頭便立即伸出。而今次鏡頭環開啟兩種不同模式，分別有普通開機的「ON」模式，以及用於自拍的「Selfie」模式，當用家扭至「Selfie」模式後，相機的拍攝距離便由「ON」模式的30厘米至無限遠，轉為30至50厘米之間。兩者最大分別在於「ON」模式拍攝時，背景會變得清晰，但在「Selfie」模式拍攝時，背景會變得虛化，因此令自拍的人像更加突出。

彩虹框、黑白菲林添玩味

作為傳統的即影即有相機，慳電當然是一大賣點，不過亦要加入一定的拍攝功能，才能與時並進。今次SQ1便加入了自動曝光功能，可因應環境自動調節相片曝光度，提高用家拍攝的成功率。而為了提升玩味，廠方特別將早前在mini推出的彩虹邊框菲林新增Square版本，同時推出MONOCHROME黑白菲林，可拍攝更多不同效果。

●售價：$980（SQ1）、$88（Square彩虹邊框菲林）、$108（Square MONOCHROME黑白菲林）

查詢：2406 3225

文：勞耀全