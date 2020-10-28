同場加映：「亞洲藝術」專場 價格誘人

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文章日期：2020年10月28日
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明崇禎青花指日高陞圖筒瓶——尺寸：47厘米高。估價：8000至12,000英鎊。特色：發色濃艷的青花意象寓意吉祥，鼓勵讀書人努力考取功名。（邦瀚斯提供）
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【明報專訊】倫敦邦瀚斯另一專場「亞洲藝術」中有不少手工精美且歷史價值高的中國古董，價錢同樣吸引。
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