秋季專場：網拍盛宴 潮人助陣

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文章日期：2020年10月28日
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Girl in a Box——作者：奈良美智。創作年份：2001年。規格：絲網版畫，30.5×30.5厘米。估價：8萬至12萬港元 成交價：17.5萬港元。特色：小孩面露不滿，是因為所身處的紙箱太細小？（佳士得提供）
《同伴（棕色）》——作者：KAWS 創作年份：2009年。規格：强化玻璃纖維塑料，125厘米高。估價：40萬至80萬港元。成交價：687,500港元。特色：半解剖的人偶，讓人聯想到若想了解同伴，先要看穿其心肝脾肺腎？（佳士得提供）
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【明報專訊】最近市民習慣網購食物，佳士得現代及當代藝術部早前亦推出「流動的盛宴」秋季網拍專場，找來一眾色彩繽紛的藝術品以饗藏家。
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