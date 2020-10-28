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秋季專場：網拍盛宴 潮人助陣

文章日期：2020年10月28日

【明報專訊】最近市民習慣網購食物，佳士得現代及當代藝術部早前亦推出「流動的盛宴」秋季網拍專場，找來一眾色彩繽紛的藝術品以饗藏家。

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