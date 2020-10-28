秋季專場：網拍盛宴 潮人助陣

Girl in a Box——作者：奈良美智。創作年份：2001年。規格：絲網版畫，30.5×30.5厘米。估價：8萬至12萬港元 成交價：17.5萬港元。特色：小孩面露不滿，是因為所身處的紙箱太細小？（佳士得提供）