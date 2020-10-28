攝影展覽：黑白照中重遇老香港

【明報專訊】超過半個世紀前的香港是怎樣的？也許我們可以從一張張的黑白照片中，探索這座城市於1950、60年代的面貌。攝影名家鍾文略（1925至2018年）於1947年由廣東新會來到香港，縱使當時普羅大眾的生活條件相對艱苦，不過現實卻沒有吞噬他對攝影的熱愛──他喜歡拿起相機，走上街頭，在平凡日常中，以鏡頭捕捉各式人情，化成一幅幅感人的黑白菲林攝影作品。

這些黑白菲林攝影傑作，為鍾文略帶來不少榮譽，包括1958年由新晚報主辦「普魯士菲林攝影比賽」的攝影獎及1959年香港攝影學會國際沙龍的銀牌作品；而他的攝影成就，亦獲得香港攝影學會及英國皇家攝影學會的肯定，分別向其授予榮譽高級會士及會士，部分作品後來又列入為香港文化博物館館藏。想欣賞鍾文略的攝影作品？縱然他已於2018年以93歲高齡辭世，可幸的是在他1991年榮休之時，已將超過12,000 張已冲曬的相片，妥善地交予後人處理，使作品得以好好保存下來。近日，f22攝影空間舉行的「長影──鍾文略」展覽，便展出他鏡頭下一系列的香港印記，當中大部分更是首次公開的作品，大家可透過他的鏡頭重溫舊香港情懷。

●「長影──鍾文略」展覽

日期：即日至2021年1月31日

開放時間：上午10:30至晚上7:30

地點：f22攝影空間（九龍梳士巴利道半島酒店BW11 & 13號舖）

查詢：6511 2218

文：劉詩言