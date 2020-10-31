食草踩泥營造濕地 環保水牛 行行企企救地球

一臉陶醉——天熱時，人和動物也想跳進水中降溫！這隻水牛把大半身體泡進河水，透過相片也能感受牠「歎世界」的愉快心情。（受訪者提供）

【明報專訊】大家郊遊時，可曾在河溪旁或濕地附近遇上流浪牛？專家表示，這些流浪牛牛，大多數是水牛。從外觀看，水牛大都黑黑實實，加上一對又彎又長、鐮刀似的角，也許曾嚇怕你。但別以貌取牛，牠們樣子兇神惡煞，但實際憨厚又溫馴，而且對環境生態和人類生活有不少貢獻。趁世界自然基金會香港分會最近在米埔引入兩名「保育員水牛」，是時候對牠們認識多一點。

水牛在亞洲十分常見，通常用作耕種用途，亦有些地方會利用牠們生產食物，例如製作水牛奶、水牛芝士等。香港常見的是亞洲水牛，學名Bubalus bubalis，是一種已馴化的水牛品種。根據漁農自然護理署牛隻管理隊在2013年調查的數據，本港現存約120隻水牛，主要出沒於大嶼山南邊低地如貝澳、水口等，以及元朗錦田一帶。

怕熱愛水 常泡泥漿浴

水牛為群居動物，甚少單獨行動，以草及水生植物等為主要糧食。而顧名思義，水牛都很愛水，因而常常在沼澤、河溪等地方出沒，也愛在泥濘打滾，天熱時來個河水浴或泥漿浴，好不快活。世界自然基金會香港分會（WWF）濕地保育主任蔡詠嶠解釋，水牛愛水，原來是因為牠們皮膚的汗腺不發達，排汗能力較低，所以在炎熱的天氣下，牠們便會浸在清涼的河水或泥漿，幫助降溫。而且，把泥土覆蓋全身的時候，也可以減低被昆蟲叮咬皮膚的機率。

水牛彷彿生下來就注定是個貢獻多多的神奇幫手：神奇之處，在於牠毋須刻意做什麼，只需跟隨自己的生活習性，便能為大自然作出巨大貢獻。蔡詠嶠解釋，水牛以濕地的野草和水生植物為食物，對濕地生態而言，能有效控制野草高度，營造出一個開闊的短草濕地生境，吸引更多不同品種的水鳥來棲息，例如在米埔便吸引了黑翅長腳鷸、彩鷸等。原來，水鳥不喜歡過於茂密和高的草叢，是因為牠們身處其中的時候，很難察覺鷹等捕獵者，較矮的植被對牠們來說反而更有安全感。

另外，水牛也是「廢物利用」的最佳演繹者。好像一些不再耕種的土地，大多會慢慢變成雜草叢生的荒廢土地。但如果水牛出現，牠們除了把長得過高的雜草吃掉以外，在泥地上四處走動、打滾時，還能把泥地踩鬆、滾爛至變成泥沼，從而吸引不同品種的昆蟲和蛙類，逐漸營造出一個濕地生態環境。濕地除了有豐富的生物多樣性資源外，還可以保護人類的性命財產，例如紅樹林能減低巨浪對海岸的衝擊等。

牛背鷺騎牛搵食 互利互惠

另外，當大家見到水牛時，如果細心留意，會發現牠們往往並不孤單，很多時都見到牠們的「伙伴」——牛背鷺。這種站在牛背上的水鳥，跟水牛是合作無間、互惠互利的好拍檔，事關牛背鷺以昆蟲為食糧，會啄食水牛背上的蠅、虻蟲等，為水牛消滅這些不請自來的客人。而當水牛在濕地周圍走動，足蹄踏進泥地時，會逼令藏身水草的昆蟲現身，這個時候，跟牠們「搵食」的牛背鷺就可以大快朵頤。

除了對生態環境有裨益，水牛還對人類生活有重要貢獻，在昔日的香港農業中扮演了不可或缺的角色。大嶼山愛護水牛協會主席何來表示，香港另一常見耕牛品種——黃牛，由於腳蹄無法自如地在泥濘中行走，皮膚浸在潮濕的泥土中更會得腐蹄症，因此，以往香港種植水稻等農作物時，十分依賴能在泥濘行動自如的水牛來協助。但隨着香港農業於1960年代開始式微，大規模的土地遭棄耕，本地水牛便逐漸從家牛變為棄耕牛（即等於政府所指的「流浪牛」）。

水牛習慣放養 自食其力

有趣的是，何來指水牛即使在以往被農夫馴養，但牠們往往每年只工作約2至3個月，其餘時間都被放養，水牛的自然習性，以及跟大自然的關係，其實沒有很大改變。即使棄耕後水牛被棄養，很快便能適應回歸大自然的生活，不同於其他放在野外環境後很快便會死亡的家畜。於是，水牛們便留在原本被飼養的村落生活，至現在已繁衍了十幾代。

時至現在，城市人與郊野的水牛的關係愈來愈疏離，甚至人牛之間的衝突亦時有所聞。根據漁護署網頁資料，該署在2011年底成立專責的牛隻管理隊，以「捕捉、絕育、遷移」的計劃，使牛的數量保持在穩定的水平。計劃下，工作人員會主動捕捉流浪牛，並安排適合的牛做絕育手術；絕育後的牛會被釘上耳牌，然後遷往遠離民居的同區郊野公園範圍內，繼續在野外自由生活。何來補充，經過保育人士多年的努力，村民及一般市民對水牛的了解及接受程度漸漸增加，例如駕車司機看見水牛橫過馬路時，開始願意停下讓水牛走過。何來冀市民能反思人與牛，以至人與大自然之關係，學習如何與不同社區動物和平共存。

米埔活動：探望「保育員」

世界自然基金會（WWF）最近於米埔自然保護區內新增了兩名「保育員」——本地水牛「亞寶」和「牛柔」，連同之前引入的水牛，共有6隻之多。想近距離跟兩個新保育員打招呼嗎？

WWF將於11月7至8日在米埔自然保護區舉行「步走大自然2020」活動，活動有不同路線，參加者除了有機會在米埔濕地邂逅新水牛「保育員」，亦可以參與其他大自然相關或藝術活動，例如清理福壽螺、陶藝工作坊、浮橋導賞等，對濕地生態環境了解更多。如有興趣參加，可到WWF官方網站報名預約活動，或了解更多活動詳情。

網址：wwf.org.hk/your_support/walk4nature/

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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